Празднуем то, что не имеет цены: Путь Mastercard от глобального наследия к местным впечатлениям в Азербайджане

От глобальных моментов к местной магии

В 1997 году Mastercard запустила кампанию, которая стала одной из самых знаковых в мире: «Есть вещи, которые не купить за деньги. Для всего остального есть Mastercard».

То, что началось как умный слоган, превратилось в нечто гораздо большее — платформу, которая прославляет то, что действительно важно: связи, вдохновение, незабываемые моменты.

За более чем 25 лет Priceless превратился из глобальной рекламы в образ жизни, приближающий людей к их увлечениям. От пропусков за кулисы и частных концертов до кулинарных приключений, которые бывают раз в жизни, Mastercard помогает превращать мечты в реальные воспоминания. Сегодня программа действует в более чем 120 странах, и ее дух сильнее, чем когда-либо.

Потому что некоторые моменты — большие или маленькие — действительно бесценны.

Азербайджан присоединяется к Priceless Journey

В октябре 2024 года Азербайджан стал частью этой глобальной истории. Первый Priceless-опыт в Баку был больше, чем просто событие — это был теплый прием в мир творчества, открытий и общих впечатлений. Вечер был посвящен связям — между людьми, культурой и целями.

Затем наступила особенная ночь, посвященная Вагифу Мустафазаде, одному из самых знаковых музыкантов Азербайджана. Мероприятие, посвященное памяти Вагифа, было наполнено джазом, душой и гордостью — прекрасный пример того, как Priceless моменты могут прославлять как наследие, так и настоящее.

Что дальше: предстоящие Priceless моменты в Азербайджане

По мере того как платформа набирает обороты в Азербайджане, Mastercard расширяет свои предложения Priceless, предлагая этим летом смелую программу захватывающих мероприятий и впечатлений для клиентов:

Розыгрыш билетов на концерт Джастина Тимберлейка и посещение стадиона / Олимпийский стадион в Баку | 27 июля

Был проведен эксклюзивный конкурс в Instagram, в котором 20 счастливчиков, пользователей Mastercard, выиграли по 2 билета на концерт Джастина Тимберлейка в Баку. Но на этом впечатления не заканчиваются — Mastercard воплощает Priceless в жизнь на стадионе с помощью 3 захватывающих мероприятий:

VR-путешествие в Каппадокию

Виртуальное приключение, имитирующее полет на воздушном шаре над самыми знаковыми пейзажами Турции — прямо на стадионе, с тематическим оформлением и VR-шлемами.

Интерактивная игра «Угадай слова песни»

Любители музыки могут проверить свои знания в области поп-музыки, чтобы получить удовольствие и призы — все это в игровой зоне с звуковым сопровождением.

Конкурс «Кто самый большой фанат?»

Викторина на сенсорном экране, чтобы определить самого преданного поклонника JT. Победителей ждут право похвастаться и веселые подарки.

Предстоящая встреча с Мусой Гурбанлы + футбольные развлечения / август 2025 г.

Mastercard с гордостью поддерживает местные таланты, организуя захватывающую встречу с Мусой Гурбанли, одной из ярчайших звезд азербайджанского футбола. Мероприятие, организованное GoalPlus, даст фанатам уникальную возможность встретиться и пообщаться со спортсменом. Кроме того, промокод чат-бота Mastercard даст 20% скидку на билеты, приобретенные на сайте GoalPlus.

Чтобы добавить азарта, в лабиринте с логотипом Mastercard два игрока смогут поочередно проходить сложный лабиринт, управляя цифровыми мячами с помощью своих телефонов. Игрок, который пройдет лабиринт быстрее всех, будет объявлен победителем. Благодаря цветовой гамме Mastercard и поддержке персонала на месте, это мероприятие обещает быть интерактивным и незабываемым.

Почему это важно

Priceless от Mastercard — это больше, чем просто привилегии и подарки. Это создание моментов, которые остаются с вами. И в Азербайджане это путешествие только начинается.

Ведь когда мы оглядываемся назад на то, что действительно важно, это редко бывают вещи, которые мы купили — это люди, которых мы встретили, эмоции, которые мы испытали, истории, которые мы рассказали. И именно это Mastercard стремится создать: больше таких бесценных и незабываемых воспоминаний.