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26 июня, 2025
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Представлены smart-очки Xiaomi AI Glasses

Xiaomi AI Glasses

Сегодня компания Xiaomi представила smart-очки AI Glasses, которые внешне почти не отличаются от обычных. Они очень легкие, их вес составляет всего 40 гр, а крепление дужек сделано гибким, чтобы подходить пользователям с разными размерами головы.

Xiaomi AI Glasses

Устройство имеет стандартную для подобных гаджетов функциональность. Для распознавания объектов используется встроенная камера на 12 Мп (модуль IMX681, f/2,2, угол обзора 105 градусов) с возможностью записи видео в 1440p@30fps, а система из шести микрофонов позволяет записывать звук с шумоподавлением. Аппаратная основа новинки – процессор Snapdragon AR1 Gen 1, объем ОЗУ составляет 4 Gb, ПЗУ – 32 Gb.

Через очки можно слушать музыку слушать музыку, совершать звонки и получать уведомления. Они оснащены ИИ-помощником XiaoAi, который может распознавать объекты с помощью камер и отвечать на вопросы, как ChatGPT. Емкость аккумулятора составляет 263 мАч, время автономной работы – до 8 часов, заряжать очки предлагается через USB Type-C (45 минут). Очки не работают при температуре ниже +5. Используется HyperOS 2.0. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, стереодинамики и водозащита IP54.

Для покупателей будет предложено три модификации: обычная, электрохромная с регулируемым затемнением и версия с цветными линзами. Доступно три расцветки: черная, коричневая и зеленая. Цена Xiaomi AI Glasses составляет от $278, это немного дешевле, чем Meta Ray-Ban за $299.

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