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17 июня, 2025
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В WhatsApp появятся реклама и платные подписки

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp скоро появятся несколько новых функций. «Нововведения появятся только на вкладке «Актуальное» — отдельно от личных чатов. Если вы используете WhatsApp только для общения с друзьями и близкими, то для вас ничего не изменится», — сообщается в блоге компании.

В разделе «Статус» станет отображаться реклама. Пользователи смогут находить новые компании и «начинать переписки о предлагаемых товарах и услугах, которые они продвигают».

Помимо рекламы, в WhatsApp появятся два новых инструмента для заработка. Появятся платные подписки в разделе «Каналы». Пользователи смогут оформлять ежемесячные платные подписки на каналы, чтобы поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления. Кроме того, в каталоге каналов пользователям будут предлагаться новые каналы, которые их могут заинтересовать. Администраторы смогут повысить таким образом «видимость» своих каналов.

Новые функции будут развернуты по всему миру в течение следующих нескольких месяцев. Компания обещает, что не будет анализировать содержимое переписок для показа рекламы. Будут учитываться только язык и местоположение устройства, а также то, на какие каналы подписан пользователь.

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