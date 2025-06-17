QNAP High Availability — непрерывность сервисов даже в случае сбоя оборудования

Простои приносят массу неудобств предприятиям, приводя, порой, к дорогостоящим потерям. За последние 3 года около 60% предприятий столкнулись как минимум с одним перерывом в обслуживании. При этом средний операционный убыток из-за незапланированных простоев для более чем 90% крупных предприятий составил порядка 300 тысяч долларов. Можно ли оградить свою компанию от простоев или минимизировать вероятный ущерб? Для этого существует эффективное решение High Availability от QNAP, которое поддерживает целостность бизнес-операций, обеспечивая конкурентоспособность предприятия. Данное решение, поддерживающее постоянную производительность и стабильность в любое время, обеспечивает снижение совокупной стоимости владения без использования дорогостоящего оборудования, позволяя выбирать между конфигурациями с двумя NAS или двумя контроллерами в соответствии с вашими потребностями.

Высокая сквозная доступность QNAP — от хранилища до сети

Компания QNAP предлагает три варианта использования решения High Availability:

Active-Active HA. Два активных контроллера NAS с высокой доступностью, оптимизированной производительностью и емкостью. Используется единое шасси, интегрирующее два независимых системных контроллера.

Архитектура с двумя контроллерами с одновременной работой для сбалансированного распределения рабочей нагрузки.

Мгновенное переключение при отказе — если один контроллер выходит из строя, другой немедленно берет на себя управление для практически нулевого RPO и непрерывности бизнеса.

Двухканальный интерфейс SAS для бесперебойного подключения и высокой надежности.

Поддержка нескольких протоколов, включая SMB, NFS и iSCSI.

Работает на базе операционной системы QES, поддерживающей расширенные функции файловой системы ZFS, включая самовосстановление, сокращение объема данных на линии и многое другое.

Оборудование для реализации архитектуры Active-Active HA:

ES2486dc — NAS с 24 отсеками, SAS, 12 Гбит/с, all-flash.

ES1686dc R2 — NAS с 16 отсеками, SAS, 12 Гбит/с, HDD/SSD.

Active-Passive HA. Архитектура Dual-NAS HA обеспечивает бесперебойность критически важных бизнес-операций, предоставляя доступ к технологии High Availability предприятиям малого и среднего бизнеса.

Кластер HA с двумя устройствами QNAP NAS обеспечивает автоматическое переключение между основной и резервной системами.

Синхронизация данных в реальном времени SnapSync обеспечивает согласованность данных на обоих NAS.

Работает на основе операционной системы QuTS hero с ZFS, предпочитаемого IТ-специалистами за целостность данных и отказоустойчивость.

High Availability Manager с интуитивно понятной настройкой и мониторингом работоспособности системы.

Экономичное развертывание HA без необходимости использования дорогостоящих фирменных устройств.

Оборудование для реализации архитектуры Active-Passive HA:

TS-h2287XU-RP — гибридное хранилище, 22 отсека, HDD/SSD.

TS-h2490FU — NAS, 24 отсека, U.2 NVMe all-flash.

Совместимые модели можно найти по этой ссылке.

Network HA. Повышение доступности на уровне коммутатора для постоянного подключения. Избыточность MC-LAG обеспечивает постоянную работу критически важных устройств.

Разверните два коммутатора QNAP L3 Lite с MC-LAG для создания отказоустойчивой сетевой магистрали.

Автоматическое переключение при отказе — если один коммутатор выходит из строя, другой мгновенно берет на себя управление.

Непрерывный доступ к NAS, даже если коммутатор выходит из строя.

Быстрое переключение путей минимизирует задержку и снижает риск сбоя сети.

Минимизирует время простоя службы благодаря стабильной пропускной способности и отказоустойчивому подключению.

Оборудование для реализации архитектуры Network HA:

QSW-M3224-24T — L3 Lite управляемый 10GbE Multi-Gig коммутатор.

QSW-M7308R-4X — L3 Lite управляемый 100GbE коммутатор.

Основные преимущества решения QNAP High Availability

Экономически эффективная реализация: предлагает очень гибкую модель развертывания с высокопроизводительными, экономичными системами хранения на основе ZFS для создания среды HA, что значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO).

предлагает очень гибкую модель развертывания с высокопроизводительными, экономичными системами хранения на основе ZFS для создания среды HA, что значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO). Универсальные IТ-приложения: подходит для широкого спектра IТ-сред, включая файловые серверы, хранилища виртуализации (iSCSI IP-SAN), хранилища расширения сервера на базе искусственного интеллекта и хранилища производства мультимедиа, обеспечивая надежную передачу и защиту данных.

подходит для широкого спектра IТ-сред, включая файловые серверы, хранилища виртуализации (iSCSI IP-SAN), хранилища расширения сервера на базе искусственного интеллекта и хранилища производства мультимедиа, обеспечивая надежную передачу и защиту данных. Автоматическое переключение на резерв: в случае возникновения проблемы или сбоя на основном сервере (активном) резервный сервер (пассивный) автоматически берет на себя все службы в течение одной минуты (RTO < 60 секунд), предотвращая незапланированные простои.

в случае возникновения проблемы или сбоя на основном сервере (активном) резервный сервер (пассивный) автоматически берет на себя все службы в течение одной минуты (RTO < 60 секунд), предотвращая незапланированные простои. Гарантированная согласованность данных: использует передовую технологию SnapSync от QNAP для поддержания синхронизации данных в реальном времени 1:1 между основным и резервным серверами, что значительно снижает риски потери данных.

использует передовую технологию SnapSync от QNAP для поддержания синхронизации данных в реальном времени 1:1 между основным и резервным серверами, что значительно снижает риски потери данных. Упрощенное управление кластером HA: приложение High Availability Manager предоставляет интуитивно понятный интерфейс для настройки, мониторинга и управления состоянием активных и пассивных серверов, обеспечивая оптимальное состояние системы.

Какая архитектура HA подходит вашему предприятию?

Архитектура Active-Passive HA Active-Active HA Scale-out Storage Совокупная стоимость владения $ ~ $$ $$$ $$$$$ Вариант использования Разработан для предприятий, которые допускают минимальное прерывание на обслуживание и ищут экономически эффективное решение HA Для критических рабочих нагрузок, требующих постоянной доступности и бесперебойного переключения Для сред, требующих нулевого времени простоя с максимальной доступностью и масштабируемостью Типичные приложения Файловые серверы департаментов, где приемлемо время восстановления ~1 минута Файловые серверы высокой доступности или виртуализированные хранилища, которые выдерживают до ~30 секунд переключения на отказ Идеально подходит для финансовых услуг, онлайн-банкинга и фондовых бирж, где недопустимо прерывание обслуживания Количество узлов 2 1 3 ~ 96 Поддерживаемые протоколы NFS, SMB, iSCSI NFS, SMB, iSCSI, FC NFS, SMB, S3 Расчетное время восстановления ≤ 60 сек ≤ 30 сек 0

В заключение остается добавить, что команда экспертов QNAP и партнеров компании в Азербайджане готова помочь вам спроектировать высокодоступную инфраструктуру хранения данных, адаптированную под ваши конкретные потребности.