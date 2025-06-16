Представлен Realme Narzo 80 Lite 5G с аккумулятором на 6000 мА ч от $115

Компания Realme представила смартфон Narzo 80 Lite 5G, который позиционируется как доступное устройство с поддержкой 5G. Устройство оснащено 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604 х 720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 625 нит.

В основе Realme Narzo 80 Lite 5G лежит 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6300, который работает в паре с 4 или 6 Gb оперативной памятью (с функцией виртуального увеличения до 8 и 12 Gb соответственно) и накопителем на 64 или 128 Gb. Разрешение основной камеры составляет 32 Мп (сенсор GalaxyCore GC32E2, f/1.8), фронтальной — 8 Мп (f/2.0).

Емкость аккумулятора — 6000 мА ч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт через порт USB Type-C 2.0. Смартфон получил защиту IP64 и сертификацию военного стандарта MIL-STD-810H для устойчивости к ударам. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Hi-Res-звука, GPS, боковой сканер отпечатков пальцев, слоты для двух SIM-карт и microSD. Габариты составляют 165.7 x 76.2 x 7.9 мм, вес – 197 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Цена на Realme Narzo 80 Lite 5G начинается от $115. $115. Аппарат предлагается в двух расцветках корпуса: фиолетовой Crystal Purple и черной Onyx Black.