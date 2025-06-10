В Steam начался летний фестиваль «Играм быть» с более чем 2,5 тыс. бесплатных демоверсий

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest). Пользователи магазина могут опробовать более 2,5 тыс. демоверсий различных проектов.

Valve открыла специальную страницу, где можно ознакомиться со всеми актуальными предложениями. Компания также представила трейлер, в котором можно увидеть геймплейные кадры из предстоящих новинок.

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Для помощи пользователям доступен просмотр игр по жанрам, возможностям (основным меткам), теме и с учетом предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.

Фестиваль завершится 16 июня в 21:00 по бакинскому времени.