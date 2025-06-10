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10 июня, 2025
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Microsoft начал тестирование обновленного меню «Пуск» для Windows 11

Компания Microsoft запустила тестирование обновленного меню «Пуск» в Windows 11 для участников программы Windows Insider в сборке на канале Dev. Меню «Пуск» получило больше возможностей в плане настройки отображения элементов. Кроме того, оно станет шире, благодаря чему можно закреплять больше приложений, а все элементы этого раздела будут отображаться автоматически.

Все рекомендации расположены сверху, а под ними — список всех приложений, доступ к которым теперь реализован при помощи прокрутки, вместо нажатия на кнопку. У пользователя будет возможность убрать раздел «Рекомендуемые» под блок с закрепленными приложениями. Можно выбрать между двумя новыми вариантами отображения установленных программ — в виде сетки с сортировкой по алфавиту или группировки по категориям.

Microsoft Windows 11

Размер меню адаптируется под диагональ экрана устройства. Например, на больших мониторах пользователи увидят 8 колонок закрепленных приложений, 6 рекомендаций и 4 категории, на маленьких устройствах будет отображаться 6 колонок приложений, 4 рекомендации и 3 категории.

В меню добавили кнопку для управления интерфейсом Phone Link, позволяющую скрывать или отображать панель связи с мобильным устройством. Пользователи также получили возможность редактировать набор и расположение виджетов на экране блокировки: добавлять, удалять и менять их местами.

Кроме того, в сборке появилась функция входа в систему с помощью PIN-кода через геймпад.

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