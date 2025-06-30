DJI выпустил транспортный дрон FC100 с грузоподъемностью 80 кг

Компания DJI выпустила флагманский транспортный дрон FC100, который имеет грузоподъемность 80 кг. Он предназначен для грузов, однако запрета для использования с тяжелыми кинокамерами и системами стабилизации нет.

Интеллектуальная система безопасности дрона оснащена новым лидар-сенсором, специальным радаром и камерой «рыбий глаз» с пятью объективами, которая может отслеживать окружающую обстановку во всех направлениях. Система автоматически обнаруживает препятствия на пути следования.

В характеристиках DJI FC100 указывают максимальный взлетный вес 150 кг, максимальную дальность полета без нагрузки 26 км, максимальную полезную нагрузку 80 кг, а также возможность полета с одной или двумя батареями. В зависимости от количества установленных аккумуляторов DJI FC100 имеет следующие летные характеристики:

Режим работы от одной батареи поддерживает максимальную нагрузку 80 кг и максимальную дальность полета 6 км;

Режим работы с двумя батареями поддерживает максимальную нагрузку 65 кг и максимальную дальность полета 12 км.

DJI FC100 поддерживает сверхбыструю зарядку за 9 минут, имеется режим горячей замены двух аккумуляторов, а также конструкция для резервирования аккумуляторов для обеспечения бесперебойной работы. В стандартную комплектацию входит парашют. Пульт DJI RC Plus 2 оснащен 7-дюймовым экраном и поддерживает режим двойного управления.

Цена DJI FC100 начинается от 12 500 долларов.