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1 июля, 2025
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Дональд Трамп заявил, что нашел покупателя для американских активов TikTok

TikTok

Президент США, Дональд Трамп (Donald Trump), сообщил, что группа состоятельных инвесторов готова приобрести американский сегмент TikTok. Также он отметил, что официальные имена участников сделки станут известны в течение двух недель.

Ранее Трамп неоднократно откладывал введение запрета на работу приложения в стране. Теперь крайняя дата назначена на 17 сентября 2025 года.

В марте 2024 года Конгресс принял закон о защите американцев от приложений, «контролируемых иностранными противниками». Во избежание закрытия TikTok в США закон обязал ByteDance продать его американскому владельцу, в противном случае компания столкнется с блокировкой приложения. Документ получил поддержку как со стороны Демократической партии, так и Республиканской, и был подписан Джо Байденом (Joe Biden) в апреле того же года. Однако ByteDance немедленно подала иск, оспаривая законность запрета.

Трамп выразил уверенность, что власти Китая одобрят сделку, несмотря на сложные политические отношения между странами. Точная сумма потенциальной сделки пока не афишируется, но по оценкам экспертов, стоимость приложения может варьироваться от $30 млрд. до более чем $300 млрд., учитывая его популярность среди 170 млн. пользователей в США.

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