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1 июля, 2025
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Создатели фильма «Паразиты» выпустили мультсериал, полностью сгенерированный ИИ

Паразиты

Корейская студия CJ ENM, создавшая оскароносный фильм «Паразиты», выпустила короткометражный анимационный сериал про кота под названием Cat Biggie. Отмечается, что это первый в мире сериал, в котором искусственный интеллект был задействован на всех этапах производства.

Сериал Cat Biggie состоит из 30 двухминутных эпизодов. Над ним в течение пяти месяцев работала, включая планирование контента и разработку персонажей, команда из шести специалистов. «Мы применяем ИИ во всей цепочке создания контента, включая планирование, производство, распространение и маркетинг, чтобы расширить производство контента ИИ в разных жанрах и форматах», — сказал директор по стратегии студии Шин Кен Суп.

В производстве сериала использовались две основные системы: Cinematic AI и AI Script. Первая объединяет изображение, видео, звук и голос в единую систему, автоматически обрабатывая 3D-персонажей и пространство вокруг них. Вторая — анализирует потребительский спрос и тенденции рынка, предлагая подходящие жанры и медиаформаты.

В течение года студия планирует расширить производство фильмов и сериалов с использованием искусственного интеллекта.

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