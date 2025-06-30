Создатели фильма «Паразиты» выпустили мультсериал, полностью сгенерированный ИИ

Корейская студия CJ ENM, создавшая оскароносный фильм «Паразиты», выпустила короткометражный анимационный сериал про кота под названием Cat Biggie. Отмечается, что это первый в мире сериал, в котором искусственный интеллект был задействован на всех этапах производства.

Сериал Cat Biggie состоит из 30 двухминутных эпизодов. Над ним в течение пяти месяцев работала, включая планирование контента и разработку персонажей, команда из шести специалистов. «Мы применяем ИИ во всей цепочке создания контента, включая планирование, производство, распространение и маркетинг, чтобы расширить производство контента ИИ в разных жанрах и форматах», — сказал директор по стратегии студии Шин Кен Суп.

В производстве сериала использовались две основные системы: Cinematic AI и AI Script. Первая объединяет изображение, видео, звук и голос в единую систему, автоматически обрабатывая 3D-персонажей и пространство вокруг них. Вторая — анализирует потребительский спрос и тенденции рынка, предлагая подходящие жанры и медиаформаты.

В течение года студия планирует расширить производство фильмов и сериалов с использованием искусственного интеллекта.