Sharp представил два защищенных смартфона линейки Aquos

Компания Sharp представила два новых смартфона линейки Aquos. Модели Aquos R10 и Aquos Wish 5 относятся к среднему ценовому сегменту. Оба устройства получили стильный узнаваемый дизайн и хороший уровень защиты от пыли, воды и других неблагоприятных воздействий. Смартфоны работают под управлением Android 15.

Sharp Aquos R10 оснащен 6,5-дюймовым экраном Pro IGZO OLED с разрешением 1080×2340 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 240 Hz и пиковой яркостью подсветки 3000 нит. Поддерживается технология Sharp Virtual HDR, улучшающая качество видео без HDR.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 3, 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 4.0 емкостью 256 или 512 Gb. В блок основной камеры входят два датчика по 50 Мп – главный (f/1.9, OIS) и 13-мм широкоугольный объектив (f/2.2). В настройке камеры принимали участие специалисты компании Leica. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Поддерживаются ночной режим, зум, функция шумоподавления с ИИ и 14-канальная спектральная настройка цвета для улучшения изображения.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 36 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 1. Аппарат получил аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio с кодеком LDAC. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IPX5, IPX8, IP6X, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G. Поддерживаются nano SIM и eSIM, NFC, есть сканер отпечатков пальцев и слот для microSD.

Sharp Aquos Wish 5 – более простой, но также надежный смартфон. Он оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Аппарат работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, предусмотрено 4 Gb оперативной памяти и 64 или 128 Gb постоянной UFS 2.1 с поддержкой расширения за счет виртуальной памяти. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп (f/1.8), фронтальной — 8 Мп (f/2.0). Поддерживаются функции оптимизации изображения с применением ИИ, в том числе для съемки еды и документов.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью до 27 Вт через порт USB Type-C 2.0. Реализована система интеллектуальной зарядки Sharp, останавливающая процесс на уровне 90% для продления срока службы батареи. Смартфон защищен по стандартам IPX5, IPX8, IPX9, IP6X, а также соответствует стандарту MIL-STD-810H. Модель поддерживает NFC, установку microSD-карты и eSIM. Есть сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников.

Sharp Aquos R10 и Sharp Aquos Wish 5 поступят в продажу в Японии, Сингапуре, Индонезии и на Тайване этим летом. Цены пока не объявлены.