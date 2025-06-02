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3 июня, 2025
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Илон Маск: «Мы запускаем совершенно новый мессенджер XChat»

XChat

Илон Маск объявил о запуске новой системы обмена сообщениями с поддержкой передачи файлов и звонков под названием XChat. Запуск XChat — это часть стратегии X по превращению в универсальное приложение, объединяющее социальные сети, мессенджер и другие сервисы.

«Мы запускаем совершенно новый XChat с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Также есть аудио/видео звонки. Он построен на Rust с шифрованием в стиле Bitcoin, это совершенно новая архитектура», — сообщил Маск.

XChat поддерживает аудио- и видеозвонки без необходимости указывать номер телефона, что отличает мессенджер от таких конкурентов, как WhatsApp и Telegram.

Сейчас доступ к XChat есть у некоторых пользователей с премиум-подпиской, когда мессенджер станет доступен для всех пользователей X, не уточняется.

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