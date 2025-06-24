Представлен компактный смартфон Vivo X200 FE с аккумулятором на 6500 мА•ч

Компания Vivo представила на Тайване компактный смартфон X200 FE. Несмотря на габариты, аппарат получил емкий аккумулятор, а также продвинутый набор камер и защиту по высоким стандартам.

Vivo X200 FE оснащен 10 битным 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (460 ppi), частотой обновления 120 Hz, ШИМ-частотой 4320 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Смартфон построен на базе 4 нм процессора MediaTek Dimensity 9300+, за обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G720 MC12. Конфигурация памяти только одна — 12 Gb оперативной LPDDR5X и 512 Gb встроенной UFS 3.1.

В блок основной камеры входят три модуля: главный на 50 Мп (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS), широкоугольный объектив на 8 Мп (OV08D, 1/4″, f/2.2) и перископический телеобъектив на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/2.57, OIS, 3-кратный оптический зум). Заявлена оптика Zeiss. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 50 Мп (f/2.0).

За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт. Для подключения зарядного устройства используется интерфейс USB 2.0 Type-C. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 9,5 ч гейминга или 25 часов просмотра YouTube, а зарядка от 0 до 100% займет 57 минут.

Корпус смартфона защищен от воздействия пыли и воды по стандартам IP68/69. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт и стереодинамики. Габариты составляют 150,83 x 71,76 x 7,99 мм, вес – 186 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15. Доступные расцветки корпуса: черный, желтый, розовый и голубой.

Дата начала продаж и цена Vivo X200 FE пока не объявлены.