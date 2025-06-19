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19 июня, 2025
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Bakcell принял участие в ежегодном опросе генеральных директоров PwC

Bakcell

Генеральный директор компании Bakcell, Клаус Мюллер, принял участие в ежегодном опросе генеральных директоров, проводимом компанией PwC, который отражает мнения бизнес-лидеров из разных стран мира по ключевым экономическим, технологическим и стратегическим вопросам.

В интервью с представителями PwC Азербайджан Клаус Мюллер поделился своими взглядами на тенденции стремительного цифрового и технологического развития в стране. Он подчеркнул трансформирующую силу инноваций в телекоммуникационной и технологической отраслях, расширяющиеся сферы применения искусственного интеллекта, а также новые возможности, создаваемые глобальными трендами. Клаус Мюллер также отметил важность гибкой адаптации к постоянно обновляющейся технологической среде и подчеркнул необходимость межотраслевого сотрудничества в формировании ориентированной на будущее национальной экосистемы.

“Инновации и искусственный интеллект лежат в основе стратегии развития компании Bakcell. Благодаря последовательной и стратегической работе в этом направлении мы стремимся не только внедрять новейшие решения в наши продукты и услуги, но и вносить вклад в построение цифрового будущего Азербайджана.” — заявил он.

Опрос, проведённый PwC Global, охватывает взгляды руководителей ведущих компаний из разных стран на экономическую ситуацию, устойчивое развитие, технологический прогресс и перспективы будущего. Результаты опроса, в котором в 2024 году приняли участие руководители 4 701 компании из 109 стран, были представлены в рамках Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе, Швейцария. В опросе 2025 года oсобое внимание в этом году было уделено таким темам, как цифровая трансформация, влияние искусственного интеллекта и вопросы устойчивого развития.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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