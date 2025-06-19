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19 июня, 2025
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Azercell объединил два поколения, нуждающихся в заботе и внимании

Azercell

«Azercell Könüllüləri» («Волонтёры Azercell») организовали тёплую встречу для детей и пожилых людей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

По инициативе и при поддержке Azercell воспитанники Детского приюта – Центра реинтеграции, действующего при Общественном объединении «Дети Азербайджана», навестили пожилых жителей Учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты.

К инициативе также присоединились сотрудники ООО «Aztelekom» и Центра цифровых навыков «Enteskedu», что позволило расширить охват мероприятия и усилить его социальный эффект.

Главной целью проекта, объединившего более 100 участников, стало укрепление диалога между поколениями и содействие социальной интеграции.

В рамках встречи для гостей были организованы творческие мастер-классы, развлекательные программы и музыкальные выступления, подарившие всем яркие впечатления и оставившие тёплые воспоминания.

Отметим, что «Волонтёры Azercell» с 2004 года активно участвуют в благотворительных проектах, оказывая поддержку уязвимым слоям населения и внося вклад в развитие культуры социальной ответственности и устойчивого общественного развития.

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