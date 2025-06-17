Приложение Adobe Firefly вышло для iOS и Android

Компания Adobe выпустила сервис ИИ-генерации Firefly, разработанный для «профессионалов, создателей контента и новаторов», в качестве мобильного приложения для iOS и Android. Adobe Firefly позволяет пользователям создавать изображения и видео с помощью текстовых подсказок.

Adobe Firefly обладает рядом функций, основанных на генеративном ИИ: преобразование текста в изображение, преобразование текста в видео, преобразование изображения в видео, генеративное заполнение и генеративное расширение.

Для создания изображений приложение использует собственные модели Adobe Firefly и партнерские, включая модель генерации OpenAI, Imagen 3 и 4 от Google, Ideogram 3.0, Flux 1.1 Pro и Gen-4 от Runway. Для создания видео приложение интегрируется с собственными видеомоделями Adobe, а также с Veo 2 и 3 от Google. Все изображения и видео, созданные в мобильном приложении Firefly, автоматически синхронизируются с учетной записью Creative Cloud пользователя.

Подписчики Adobe Creative Cloud могут получить доступ к инструментам приложения Firefly в рамках своей существующей подписки, но для использования определенных функций ИИ требуются генеративные кредиты Firefly — система на основе токенов, представленная в 2023 году.