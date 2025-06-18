Компания Elcore провела мероприятие, охватившее вопросы использования решений AWS

12 июня в отеле Ritz-Carlton прошло мероприятие, посвященное сервисам искусственного интеллекта на базе Amazon Web Services (AWS), гибридным решениям AWS и Nutanix, а также программам финансовой поддержки, которые AWS предлагает своим партнерам. Организатором мероприятия выступил лидирующий дистрибьютор в области облачных решений Elcore Azerbaijan, который представляет решения AWS в Азербайджане.

В приветственным словом к гостям мероприятия обратилась руководитель направления облачных решений в Elcore Azerbaijan Туту Худиева, которая отметила, что дистрибьютор работает на рынке Азербайджана с 2019 года как AWS Advanced Consulting Partner. Компанией были реализованы проекты по миграции, построению гибридного облака, развертыванию приложений AWS в различных секторах экономики. Далее с презентацией, посвященной партнерским программам AWS, выступил менеджер по развитию бизнеса AWS в Elcore Azerbaijan Рамиз Алиев. Он отметил, что каждый новый проект начинается с бесплатного пробного периода в 2 месяца, в ходе которого заказчики получают возможность проверить работу облака в реальных условиях. В это время заказчики не ограничены в экспериментах и видят реальную стоимость ежемесячного потребления для формирования будущего бюджета. Также для заказчиков действует специальное предложение в виде 30 дней тестирования продукта, что позволяет оптимизировать использование контейнеров Kubernetes до 50%, а также 8 часов в рамках программы Free AWS Consulting на бесплатные консультации с инженерами AWS. Кроме того, у каждого заказчика появляется личный менеджер, обеспечивающий быстрое и эффективное решение технических и бизнес-вопросов. Отдельная часть выступления Рамиза Алиева была посвящена Migration Acceleration Program, которая подразумевает возможность получить полное финансирование всех расходов на миграцию с других платформ на решения AWS.

В качестве эксклюзивного спикера мероприятия выступил профессиональный архитектор облачных решений AWS компании Elcore Алексей Шут. Первая презентация специалиста была посвящена тому, как заказчики могут обеспечить себе плавный переход к гибридному облаку, получая доступ к технологиям и сервисам Nutanix в локальных центрах обработки данных и облаке AWS. Алексей Шут подробно объяснил, как Nutanix Cloud Clusters (NC2) на AWS позволяет предприятиям запускать стек Nutanix изначально на AWS для плавного гибридного облачного опыта. Выступавший отметил, что NC2 на AWS идеально подходит для следующих вариантов использования:

Гибридное облако: возможность использовать единую среду для работы и управления рабочими нагрузками виртуальных машин в вашем локальном центре обработки данных и средах NC2 на AWS.

возможность использовать единую среду для работы и управления рабочими нагрузками виртуальных машин в вашем локальном центре обработки данных и средах NC2 на AWS. Миграция и модернизация приложений с AWS: возможность быстро перенести локальные рабочие нагрузки в облако AWS и модернизировать приложения с помощью прямой интеграции сервисов AWS.

возможность быстро перенести локальные рабочие нагрузки в облако AWS и модернизировать приложения с помощью прямой интеграции сервисов AWS. Аварийное восстановление в AWS: возможность настройки NC2 на AWS для репликации данных, что позволяет быстро восстановить критически важные для бизнеса рабочие нагрузки в случае аварийный сбоев или хакерских атак. Использование AWS Elastic Disaster Recovery (DR) сводит к минимуму время простоя и потерю данных благодаря быстрому и надежному восстановлению локальных и облачных приложений с доступным хранилищем, небольшим количеством вычислений и восстановлением на момент времени.

возможность настройки NC2 на AWS для репликации данных, что позволяет быстро восстановить критически важные для бизнеса рабочие нагрузки в случае аварийный сбоев или хакерских атак. Использование AWS Elastic Disaster Recovery (DR) сводит к минимуму время простоя и потерю данных благодаря быстрому и надежному восстановлению локальных и облачных приложений с доступным хранилищем, небольшим количеством вычислений и восстановлением на момент времени. Увеличение емкости: вместо того, чтобы ждать недели или месяцы, чтобы приобрести инфраструктуру, стойку и стек в облаке, а затем уже ввести в эксплуатацию оборудование. Вы можете просто использовать емкость NC2, когда это необходимо, и возвращать ее, когда она вам не нужна.

Вторая презентация представителя Elcore затронула тему использования генеративного искусственного интеллекта в решениях AWS и его применения в бизнес-процессах для достижения реальной выгоды. Презентация затронула возможности новейшего портала Amazon Nova, предоставляющего новое поколение базовых моделей с передовым интеллектом и ведущей в отрасли ценовой эффективностью. Также Алексей Шут познакомил гостей мероприятия с инструментами Amazon для создания и масштабирования приложений с генеративным искусственным интеллектом, в число которых входят помощник на базе генеративного искусственного интеллекта Amazon Q; сервис Amazon Bedrock для создания и масштабирования приложений с помощью больших языковых моделей, базовых моделей и инструментов генеративного искусственного интеллекта; инструмент Amazon SageMaker для создания, обучения и развертывания собственных базовых ИИ-моделей в нужном масштабе. Уже сегодня эти инструменты позволяют пользователям AWS во всем мире упрощать самообслуживание клиентов и сокращать эксплуатационные расходы за счет автоматизации запросов в службу поддержки клиентов; анализировать неструктурированные отзывы клиентов, чтобы определить ключевые темы, настроения и новые тенденции; легко находить точную информацию, получать ответы и создавать контент с помощью диалогового интерфейса; ускорять разработку приложений с помощью предложений кода, которые генерируются на основе комментариев и кода разработчиков; осваивать генеративный искусственный интеллект, чтобы получить более глубокий анализ аудитории, динамический контент и персонализированные взаимодействия и т.д.

Официальная часть мероприятия завершилась выступлением представителя по развитию бизнеса PerfectScale Эльдар Бабаев, который наглядно продемонстрировал, как с помощью инструментов PerfectScale можно сократить расходы на Kubernetes до 50%, повысить надежность рабочей нагрузки с помощью автоматизации в реальном времени и получить детальную аналитику, которая связывает расходы с бизнес-целями. «Автоматизация PerfectScale — это кардинальное изменение в оптимизации рабочей нагрузки Kubernetes. Фокус на надежности в сочетании с гибкостью системы помогает нашим клиентам безопасно оптимизировать рабочие нагрузки без стороннего вмешательства», — отметил Эльдар Бабаев.

По окончании официальной части участники мероприятия смогли продолжить общение в неформальной обстановке за ужином.