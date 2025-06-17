WSJ: между OpenAI и Microsoft сложились напряженные отношения

Как известно, основным крупнейшим инвестором и деловым партнером OpenAI, является корпорация Microsoft. Но в последнее время их отношения стали портиться – обострились разногласия по поводу будущего их партнерства в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, разработчик ChatGPT хочет ослабить контроль Microsoft над своими ИИ-продуктами и вычислительными ресурсами, а также получить от технологического гиганта одобрение своего плана по реструктуризации с превращением в полноценную коммерческую организацию. Без этого OpenAI не сможет ни привлечь дополнительные средства инвесторов, ни выйти на фондовый рынок.

В случае, если переговоры зайдут в тупик, руководство OpenAI даже рассматривает возможность обращения в американские антимонопольные органы с жалобой на Microsoft в антиконкурентном поведении в рамках партнерства, сообщили источники газеты. По словам собеседников WSJ, обращение к федеральным регуляторам может включать просьбу проверить условия контракта на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства и проведение общественной кампании.

Такой шаг может поставить под угрозу длящееся уже шесть лет сотрудничество OpenAI и Microsoft. На протяжении этих лет Microsoft способствовал росту OpenAI, а взамен получал ранний доступ к ее технологиям. Но за это время партнеры начали конкурировать друг с другом, и на этой почве противоречия могут развиваться довольно активно. Публично стороны выражают уверенность в своей способности продолжать плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.

У компаний по-прежнему есть разногласия по поводу того, какой долей OpenAI будет владеть Microsoft, если она преобразуется в полноценную коммерческую организацию. По словам источников WSJ, в настоящее время Microsoft просит больше, чем OpenAI готова предоставить.

Предстоящее поглощение OpenAI стартапа Windsurf за $3 млрд. также является источником противоречий между компаниями. Сейчас Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI, в сфере написания программного кода у Microsoft имеется конкурирующий с партнером продукт в виде GitHub Copilot. Так как разработки Windsurf должны конкурировать с ним, OpenAI не хочет, чтобы после сделки со стартапом Microsoft имел доступ к интеллектуальной собственности Windsurf.