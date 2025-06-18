Представлены smart-часы Amazfit Active 2 Square с GPS и автономностью до 10 дней

Компания Amazfit выпустила на мировой рынок новые smart-часы Active 2 Square, модель дополнила линейку Active второго поколения.

Active 2 Square оснащены квадратным 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 450 пикселей и яркостью до 2000 нит, защищенным сапфировым стеклом. Корпус часов выполнен из полированной нержавеющей стали и защищен от воды по стандарту 5 ATM. Размеры устройства составляют 43,3 x 36,9 x 9 мм, вес – 31,4 гр.

Часы оснащены многими функциями отслеживания состояния здоровья и фитнеса. Модель получила фирменный датчик BioTracker 6.0, который обеспечивает точное отслеживание сердечного ритма, вариабельности пульса (HRV), сна и восстановления. Новинка также оборудована барометром, акселерометром, гироскопом для спортивных задач и датчиком внешней освещенности. Доступно более 160 спортивных режимов, включая HYROX и автоматическое распознавание упражнений.

Аккумулятор емкостью 260 мА·ч обеспечивает до 10 дней работы в стандартном режиме, до 5 дней при активном использовании, до 19 дней в режиме энергосбережения и до 19 часов при постоянной работе модуля GPS, который подключается к пяти спутниковым системам для точного позиционирования. Поддерживается пошаговая навигация с офлайн-картами и голосовое управление с помощью интеллектуального помощника Zepp Flow. Пользователи Android-смартфонов могут отвечать на сообщения с помощью клавиатуры на часах или голосового ввода. В некоторых странах, включая европейские, доступна бесконтактная оплата через Zepp Pay. Поддерживается стандарт Bluetooth 5.2. Часы совместимы с операционными системами Android 7.0 и выше, а также iOS 15.0 и новее.

Amazfit Active 2 Square, также известные как Active 2S, уже поступили в продажу в разных странах мира по цене $149,99. К часам прилагаются два ремешка: черный кожаный и красный силиконовый для тренировок.