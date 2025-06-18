Модели Grok от xAI теперь доступны в облачной инфраструктуре Oracle

Компания xAI заключила стратегическое партнерство с Oracle, благодаря чему модели Grok стали доступны через сервис Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI для широкого спектра вариантов использования, включая создание контента, научные исследования и автоматизацию бизнес-процессов. xAI также будет использовать масштабируемость, производительность и экономическую эффективность инфраструктуры ИИ от OCI для обучения своих моделей Grok следующего поколения.

Модели Grok 3 обучены с применением крупномасштабного обучения и демонстрируют отличные результаты в математике, программировании и логическом рассуждении. Чтобы предоставить организациям путь к надежному управлению данными, управлению и безопасности, модели дополнены возможностями корпоративного уровня OCI. Кроме того, все данные, отправляемые Oracle в модели Grok, обрабатываются на конечных точках с нулевым хранением данных, что обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Среди первых клиентов, заинтересовавшихся новыми возможностями, — телекоммуникационная компания Windstream, рассматривающая применение мультимодальных моделей Grok для повышения эффективности своих рабочих процессов.