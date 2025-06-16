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17 июня, 2025
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ChatGPT Search от OpenAI теперь поддерживает поиск в интернете по изображениям

ChatGPT Search

Компания OpenAI обновила поисковую систему ChatGPT Search на основе искусственного интеллекта.

Теперь система может выдавать более точные ответы, лучше понимает контекст и запросы, особенно в продолжительных беседах. При сложных запросах ИИ проводит несколько параллельных поисков, чтобы сформировать оптимальный ответ. Также появился поиск с помощью загруженных изображений — чат-бот может помочь распознать объект или человека на картинке и указать, на каких сайтах она встречается.

Компания указывает, что некоторые ответы могут быть длиннее, чем раньше. В простых запросах чат-бот все еще включает «цепочку рассуждений», усложняя поиск. Проблему собираются устранить в скором времени.

Также в OpenAI напомнили, что нейросеть может иногда ошибаться, поэтому нужно всегда перепроверять ответы. Обновление ChatGPT Search уже доступно для всех пользователей сервиса.

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