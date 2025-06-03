Adobe выпустила новый Photoshop для Android

Компания Adobe выпустила бета-версию приложения Photoshop для устройств на базе Android. Мобильная версия открывает доступ к ряду функций, которые будут бесплатными в период тестирования.

Приложение адаптировано под сенсорное управление и предлагает ключевые инструменты настольной версии — слои, маски, выделения и коррекцию. Доступна функция Tap Select для быстрого удаления или замены на снимках разных объектов. Имеется возможность незаметного удаления лишних объектов, например, случайно попавших в кадр людей.

Также в приложение встроен генеративный ИИ Firefly с функцией Generative Fill, который позволяет дорисовывать и трансформировать объекты в кадре. Кроме базовых возможностей, таких как ретушь с помощью Spot Healing Brush и автоматическое выделение объектов, доступна работа с режимами наложения, настройками экспозиции и цветокоррекцией.

Взять какое-то изображения в качестве основы для будущей работы можно в постоянно расширяющейся бесплатной библиотеке Adobe Stock. Для точного выделения объектов можно задействовать инструменты Object Select и Magic Wand.

Adobe Photoshop для Android работает на устройствах с Android 11 и выше. На стадии бета-тестирования опробовать все доступные инструменты можно бесплатно. Версия для iOS ожидается позже.