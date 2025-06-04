Обновление Telegram: появились сообщения каналам, обрезка и пауза в голосовых сообщениях и другие улучшения

Мессенджер Telegram получил обновление, в котором появились личные сообщения каналам, обрезка и пауза голосовых записей, темы в виде вкладок, отправка фото в высоком разрешении и другие полезные функции.

Отправка сообщений каналам

Теперь можно отправлять личные сообщения каналам, напрямую общаясь с их владельцами и администраторами. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая своих контактных данных.

Сообщения от подписчиков отображаются в новом удобном интерфейсе, отдельно от личных чатов владельца. Авторы контента также могут установить плату в виде «звезд» за каждое сообщение, чтобы ограничить количество диалогов и сделать их более содержательными.

Отображение тем в виде вкладок

Для групп с темами теперь доступен новый вариант интерфейса с вкладками. Он позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка чатов и переключаться между беседами в одно касание. Можно переключаться между двумя видами панели: большой боковой и минималистичной в верхней части чата.

Обрезка голосовых сообщений

После записи голосового сообщения теперь можно вырезать нужный фрагмент — достаточно переместить метки начала и окончания. Чтобы воспользоваться этой опцией, во время записи голосового сообщения нужно провести вверх к значку в виде замка. После выбора нужного фрагмента надо снова нажать на значок микрофона, чтобы закончить сообщение. Это очень удобно, если нужно убрать лишнее или дополнить сообщение. Запись голосовых и видеосообщений также можно ставить на паузу и возобновлять.

Отправка фотографий в улучшенном качестве

При отправке фотографий можно выбрать высокое разрешение, HD-изображения содержат в 4 раза больше пикселей, при этом для их загрузки требуется менее 0,5 Mb трафика. Чтобы отправить изображение в HD-качестве, нужно нажать кнопку «SD» в фоторедакторе или выбрать опцию «Отправить в высоком качестве» в меню вложений.

Отправка медиафайлов в истории на iOS

Теперь владельцы iOS-устройств могут использовать стандартную кнопку «Поделиться» в том числе для того, чтобы отправлять фотографии и видеозаписи из других приложений напрямую в редактор историй в Telegram.

Больше вариантов ответа в опросах

Опросы стали еще более универсальным инструментом — теперь в них можно добавить до 12 вариантов ответа. Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять опросы в «Избранное» для сохранения результатов или публикации в других чатах.