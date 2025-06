Лучшие системные платы 2025 года для геймеров и не только

Системная плата — это как нервная система каждой сборки PC. Почти все в вашей системе либо подключается к ней, либо подключается к чему-то еще, что подключается к вашей системной плате. Форм-фактор системной платы (обычно E-ATX, ATX, Micro ATX или Mini-ITX) также определяет размер корпуса компьютера, который вы собираетепонадобится. И, что не менее важно, сокет и чипсет материнской платы определяют, какие процессоры вы можете установить в своей новой системе. Наш обзор сегодня начинаются с геймерских системных плат для процессоров AMD Ryzen 9000, 7000 (сокет AM5) и 5000 (сокет AM4). Ниже плат под процессоры AMD (чипсеты X870, X670 и B650, а также старый чипсет B550 на платформе AM4) вы найдете системные платы, разработанные для процессоров Intel 14-го, 13-го (Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и 12-го (Alder Lake) поколений. Также мы подготовили рекомендации по лучшим системным платам для чипсетов Intel Z790, B760M, Z690, B660 и H610. Так что, если вы ищете системную плату для процессора последнего поколения, один из предложенных вариантов определенно должен подойти под ваши требования. Также в обзор вошло несколько недорогих системных плат B860I (Intel) и B850 (AMD), в числе которых MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wifi выделяется лучшим соотношением цены и качества, предлагая Wi-Fi 7, 5Gb Ethernet и два слота PCIe 5.0 примерно за 230 долларов.

Лучшие системные платы AMD: X870E, X670E, B650E и другие

Текущий флагманский чипсет AMD X670/X670E поддерживает PCIe 5.0, хотя нет видеокарт текущего поколения, которые бы смогла получить преимущество от удвоения пропускной способности по сравнению с PCIe 4.0, а SSD-накопители PCIe 5.0 только появляются на рынке. Один из способов сэкономить деньги — выбрать системную плату B650, которая имеет меньше слотов PCIe 5.0, однако следите за ценой, так как многие платы B650 более высокого класса приближаются или превосходят цену некоторых альтернатив X670. Поэтому покупайте внимательно, основываясь на функциях, которые вам нужны или которые вы, вероятно, будете использовать в будущем.

Цены на системные платы на новейшей платформе AMD, похоже, снижаются, и появляются некоторые варианты B650 по цене ниже 150 долларов, например, ASRock B650M-HDV/M.2. Между тем, даже некоторые более дешевые платы A620, которые не поддерживают какой-либо вид PCie 5.0, предлагают несанкционированные возможности разгона. Конечно, все еще есть много преимуществ в выборе старого процессора AM4 и системной платы для него. Вы можете получить очень хорошую производительность при использовании процессоров AM4 и дешевых системных плат B650, но учтите, что это «мертвая» платформа, и вы лишитесь таких новейших функций, как поддержка PCIe 5.0 или USB4.

1. ASRock X870E Taichi

Лучшая системная плата X870E

Характеристики:

Разъем: AM5.

Чипсет: X870E.

Форм-фактор: E-ATX.

Регулятор напряжения: 27 фаз (24x 110A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (2) v5.0 (x16, x8/x8).

Порты USB: (2) USB4 Type-C (40 Гбит/с), (5) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (2) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

более низкая цена, чем у предыдущего поколения X670E Taichi;

больше функций для самостоятельной сборки;

12 портов USB на задней панели.

Минусы:

E-ATX будет слишком большим для некоторых;

более поляризованный стиль, чем у предыдущего поколения.

Материнские платы ASRock Taichi в последние годы впечатляют тех, кто ищет почти флагманские функции, такие как быстрые порты, надежная подача питания и премиальный внешний вид, по более низкой цене, чем у конкурентов. Последняя итерация в виде ASRock X870E Taichi получила обновленный дизайн, более мощные VRM, порты USB 4.0 (40 Гбит/с) Type-C, обновленные до 5GbE и Wi-Fi 7 сетевые возможности и многое другое. И ее цена даже ниже, чем у предыдущего поколения X670E Taichi, что позволяет легко рекомендовать ее тем, кто хочет построить систему на базе процессора AMD Ryzen 9000. С переходом на X870/X870E вы получаете встроенную поддержку архитектуры Zen 5, USB 4.0, Wi-Fi 7 и PCIe 5.0 как для накопителей NVMe, так и для графики. Последняя Taichi получила обновленный внешний вид, дополнительные функции DIY и многое другое. При цене на 50 долларов ниже, чем у прямых конкурентов ASUS, Gigabyte и MSI, ASRock является лучшим вариантом для X870E. Только обратите внимание, что большой форм-фактор E-ATX не позволит ей поместиться во многие корпуса ATX.

2. Gigabyte B650E Aorus Master

Лучшая системная плата B650E

Характеристики:

Разъем: AM5.

Чипсет: AMD B650E.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 20 фаз.

PCIe x16: (1) v5.0 (x16, x8) (1) v4.0 (x4) (1) v4.0 (x2).

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-C, (4) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

4 разъема PCIe 5.0 M2;

13 портов USB на задней панели;

разъемы M.2 и PCIe EZ-Latches.

Минусы:

отсутствие портов 40 Гбит/с;

отсутствие аудиокодеков последнего поколения.

B650E Aorus Master от Gigabyte — это премиальная, хорошо оснащенная материнская плата по значительно более низкой цене, чем вам пришлось бы заплатить за альтернативы X670E. При цене в 400 долларов она действительно стирает грань между полнофункциональным чипсетом X670, но в ней есть все, что может предложить B650E, просто в этом случае у нее нет нескольких быстрых портов USB. Она имеет четыре слота PCIe 5.0 M.2, 9 портов USB на задней панели и те же надежные VRM, что и на гораздо более дорогой X670E Aorus Master. B650E Aorus Master имеет вид, который станет центром вашей сборки, и более приемлемую цену, чем у многих вариантов на базе X670. Это один из лучших вариантов, доступных для B650E, и он должен быть в вашем списке, если вы хотите собрать систему на базе Ryzen 7000 и вам не нужна дополнительная пропускная способность X670.

3. MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wifi

Лучшая системная плата B850

Характеристики:

Разъем: AM5.

Чипсет: B850.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 217 фаз (14x 80A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v5.0, (1) v4.0, (1) v3.0.

Порты USB: (3) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-C, (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-A, (1) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

3 порта USB Type-C на задней панели;

Wi-Fi 7 и 5 GbE LAN;

2 разъема PCIe0 и 4 разъема M.2.

Минусы:

порт USB 20 Гбит/с расположен только на передней панели.

Производительность MSI Tomahawk MAX Wifi с ее всесторонними характеристиками и ценой в пределах 230 долларов впечатляет. Вы не получите самые быстрые порты USB (платформе этого явно не хватает), но их количества вполне достаточно для большинства пользователей. Что касается конкурентов, то у ASRock, Gigabyte и ASUS есть платы в этом ценовом диапазоне. При этом B850 Riptide от ASRock является самым лучшим предложением из всех по цене в 210долларов. Кроме Wi-Fi 7 и 5 GbE плата от MSI имеет четыре разъема M.2 и лучший аудиокодек.

4. ASRock X670E Taichi

Лучшая системная плата X670E

Характеристики:

Разъем: AM5.

Чипсет: X670E.

Форм-фактор: E-ATX.

Регулятор напряжения: 27 фаз (24x 105A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (2) v5.0 (x16, x8/x8).

Порты USB: (2) USB4 Type-C (40 Гбит/с), (5) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

2 порта USB4;

в комплекте радиатор для разъема M.2;

8 портов SATA;

выглядит привлекательно.

Минусы:

отсутствует быстросъемное крепление на разъемах M.2.

Плата X670E Taichi от ASRock привлекательна и хорошо сбалансирована для среднего класса. За 499 долларов вы получаете множество вариантов хранения данных: восемь портов SATA, четыре разъема M.2 и множество портов USB, два из которых USB4 Type-C (40 Гбит/с). Беспокоиться о производительности или разгоне этой платы не стоит. При том, что цена X670E Taichi намного ниже цены других топовых системных плат X670E, она обеспечивает почти все ключевые функции для новейшей платформы AMD. Если ваш бюджет позволяет вам потратить столько на плату, то X670E Taichi — отличный вариант среди себе подобных и лучшая плата для AMD AM5. Просто помните, что, если вам не нужна большая пропускная способность PCIe, вы можете сэкономить 100 долларов или больше, выбрав одну из моделей B650E, многие из которых по-прежнему обладают ключевыми функциями, которые нужны большинству пользователей.

5. Gigabyte X670E Aorus Pro X

Лучшая системная плата среднего класса X670E

Характеристики:

Разъем: AM5.

Чипсет: X670E.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 20-фазный (16x 70A MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v5.0 (x16), (1) v3.0 (x4), (1) v3.0 (x2).

Порты USB: (3) USB2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

12 портов USB на задней панели;

быстросъемные защелки для всех M.2;

2 разъема PCIe 5.0 и 4 разъема M.2;

встроенный модуль Wi-Fi 7.

Минусы:

устаревший аудиокодек.

У Gigabyte X670E Aorus Pro X есть почти все, что большинство пользователей, вероятно, ищет в платформе X670E. Она оснащена двумя разъемами PCIe 5.0 и четырьмя разъемами M.2, встроенным Wi-Fi 7 и впечатляющими 12 портами USB на задней панели. А яркий бело-серебристый цвет отличает ее от большинства других материнских плат. Основной недостаток этой платы — устаревший аудиокодек. Тем не менее, качество звука должно удовлетворять большинство пользователей. А если вам нужно что-то, что звучит лучше, то можете приобрести дополнительно внешнюю колонку со встроенным ЦАП. А об общей производительности беспокоиться не стоит. X670E Aorus Pro X показывает средние или выше средних результаты в бенчмаркакх и без проблем справляется с флагманским процессором AMD Ryzen 7950X.

6. ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi

Лучшая системная плата B550

Характеристики:

Разъем: AM4.

Чипсет: AMD B550.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 12+2 фазы.

PCIe x16: (1) v4.0 (x16), (1) v3.0 (x4).

Порты USB: (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (2) USB 2.0.

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

возможность подачи 14-фазного питания;

5 GbE LAN и Wi-Fi 6 AX200;

премиальное аудио.

Минусы:

цена, превышающая 200 долларов, все еще кажется дорогой для B550.

Геймерская системная плата ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi обеспечивает SupremeFX Audio, Intel Wi-Fi 6 AX200, надежную подачу питания и многое другое. Это хороший вариант за 180 долларов, и если вам не нужен Wi-Fi, то вы можете найти фактически ту же плату примерно на 30 долларов дешевле. В этой ценовой категории все еще есть конкуренты, но ASUS предлагает крайне привлекательный вариант.

7. NZXT N7 B550

Лучшая альтернативная системная плата B550

Характеристики:

Разъем: AM4.

Чипсет: AMD B550.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 12+2+2 фазы.

PCIe x16: (1) v4.0 (x16), (1) v3.0 (x4).

Порты USB: (1) USB2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 2 Type-A (5 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 1, Type-A (5 Гбит/с), (2) USB 2.0.

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

Wi-Fi 6E и 2.5 GbE LAN;

10 портов USB.

Минусы:

отсутствие встроенной RGB-подсветки может быть отталкивающим фактором;

отсутствие портов USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с).

Поздний выход на рынок AMD B550 позволил NZXT получить отзывы от клиентов своих плат Intel, после чего компания увеличила количество портов USB на задней панели. Это также позволило NZXT реализовать в плате передовой Wi-Fi 6E и 2.5GbE. Внешний вид также значительно изменился по сравнению с предыдущими платами компании. При рекомендованной розничной цене в 229 долларов NZXT N7 B550 предлагает более новый чип Wi-Fi, больше и быстрых портов USB и надежную производительность в упаковке, которая визуально отличается от всех других конкурентов на платформе B550. Если вы можете потратить такую сумму и вам не нужна дополнительная пропускная способность PCI 4.0, которая идет с аналогичными по цене старыми материнскими платами X570, то на NZXT N7 B550 однозначно стоит обратить внимание.

Лучшие системные платы Intel: Z790, Z760M, Z690, B660, H610

1. Gigabyte Z790 Aorus Xtreme

Лучшая системная плата High-End Z790

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel Z790.

Форм-фактор: E-ATX.

Регулятор напряжения: 23 фазы.

PCIe x16: (1) v5.0, (2) v3.0 (x4, x1).

Порты USB: (2) Thunderbolt 4 Type-C (40 Гбит/с), (10) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

10 GbE LAN;

порты Thunderbolt 4 (40 Гбит/с).

Минусы:

все еще дорого;

размер E-ATX ограничивает выбор корпуса.

Все системные платы флагманского класса Z790 предлагают самое лучшее с точки зрения функций и спецификаций, но Gigabyte Z790 Aorus Extreme представляет собой еще и лучшее соотношение цены и качества. Вы потеряете пару разъемов M.2 по сравнению с более дорогими флагманскими продуктами, но в остальном у этой платы есть все, что вы могли бы пожелать, и даже больше. При этом она стоит на 200-400 долларов меньше, чем конкуренты. Z790 Aorus Extreme предоставляе 10 GbE, Thunderbolt 4, флагманский звук, поддержку PCIe 5.0 GPU и M.2, избыточную подачу питания и обладает высококлассным дизайном. MSI Z790 Godlike предлагает несколько дополнительных функций, но стоит на 400 долларов дороже и еще больше по размерам.

2. ASRock Z790 Taichi Lite

Лучшая системная плата ATX Z790

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel Z790.

Форм-фактор: E-ATX.

Регулятор напряжения: 27-фазный (24x 105A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (2) v5.0 (x16, x8/x8), (1) v4.0 (x4).

Порты USB: (2) Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) Type-C, (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (6) USB 3.2 Gen 1 (10 Гбит/с), (2) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

2 порта Thunderbolt 4 (40 Гбит/с);

аудиорешение флагманского класса;

мощная подача питания;

множество вариантов для подключения накопителей.

Минусы:

отсутствие премиального внешнего вида;

одновременно работают только четыре разъема M.2.

Стоимость системных плат, как и многих других вещей, резко возросла за последние годы, поэтому приятно видеть, что ASRock предлагает что-то менее дорогое, чем флагманские продукты других производителей, но при этом очень хорошо оснащенное. ASRock Z790 Taichi Lite по цене около 350 долларов дает вам почти все, что предлагает более дорогая Taichi, включая чрезвычайно надежную подачу питания, два порта Thunderbolt 4, множество вариантов хранения, включая разъемы PCIe 5.0 и M.2, а также восемь портов SATA, премиальный звук и многое другое. Чего здесь не хватает по сравнению с более дорогими конкурентами, так это, прежде всего, дизайна класса high-end. Но эта плата все равно узнаваема как Taichi.

3. ASRock Z790 Steel Legend

Лучшая бюджетная системная плата Z790

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel Z790.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 18 фаз (16x 60A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v5.0 (x16), (1) v4.0 (x4), (1) v3.0.

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 1 (10 Гбит/с) Type-C, (1) USB 3.2 Gen 1 (10 Гбит/с), (8) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

5 разъемов M.2 (один PCIe 5.0);

8 портов SATA;

порт Type-C (20 Гбит/с) расположен спереди.

Минусы:

одновременно работают только 4 разъема M.2;

аудиокодек мог бы быть лучше.

Z790 Steel Legend — отличный выбор для пользователей с ограниченным бюджетом, которым нужна гибкость разгоняемой платформы Intel, но которые не хотят тратить несколько сотен долларов, чтобы получить ее. Наряду с дизайном, использующим черный и серебристый цвета, а также яркой RGB-подсветкой, вы получаете все возможности платформы Z790, включая слот PCIe 5.0 и разъемы M.2, восемь портов SATA, USB Type-C 20 Гбит/с на передней панели, встроенный Wi-Fi 6E, базовый аудиокодек, порт eDP для подключения дополнительного монитора и необходимую подачу питания для работы с флагманскими процессорами Intel в штатном режиме или при разгоне. При цене около 270 долларов, ASRock Steel Legend включает массу преимуществ платформы Intel Z790 на рынке.

4. ASRock Z790 Nova Wi-Fi

Лучшая системная плата среднего уровня Z790

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel Z790.

Форм-фактор: ATX.

Регулятор напряжения: 22 фазы (20x 90A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v5.0 (x16), (1) v4.0 (x4).

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), (2) USB 2.0 Gen (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

флагманское аудиорешение;

6 разъемов M.2 (один PCIe 5.0);

встроенный Wi-Fi 7 и Killer 2.5 GbE;

встроенная поддержка процессоров Intel 14-го поколения.

Минусы:

яркие светодиоды RGB;

конструкция M.2 без инструментов только на одном разъеме.

В отличие от большинства обновленных плат для процессоров Intel Core 14-го поколения, ASRock Z790 Nova Wi-Fi — это совершенно новая модель, которая предлагает лучшее из того, что может предложить платформа Intel, и делает это по вполне разумной цене. За 290-330 долларов ASRock предлагает вам основные функции платформы, встроенный Wi-Fi 7 и отлично подходит для пользователей, которые планируют использовать много накопителей M.2. Черная основа с фиолетовыми и синими акцентами прекрасно подходит для большинства тем дизайна, а встроенная RGB-подсветка достаточно яркая, чтобы выделить плату и внутреннюю часть вашего корпуса. ASUS, Gigabyte и MSI также имеют материнские платы с аналогичным оснащением, но не лишены недостатков, что делает Z790 Nova одним из лучших вариантов в среднем ценовом диапазоне для процессоров Intel Core 14-го поколения.

5. ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi

Лучшая системная плата B760M Micro-ATX

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel B760.

Форм-фактор: Micro ATX.

Регулятор напряжения: 14 фаз (12x 50A SPS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v5.0.

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) Type-C, (1) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 3.2 Gen 1 (10 Гбит/с), (2) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

3 разъема M.2;

встроенный модуль Wi-Fi 6E;

eDP для добавления внутреннего монитора.

Минусы:

всего 8 портов USB на задней панели;

устаревший аудиокодек.

Если вам нужна недорогая системная плата размера Micro ATX и вы не хотите разгонять процессор, то системная плата B760M Steel Legend Wi-Fi — это то, что вам нужно. Она хорошо оснащена, имеет три разъема M.2, стоит около 160 долларов и, возможно, так же хорошо выглядит, как большинство его аналогов. Если вам нравится шик, то яркая RGB-подсветка осветит любой корпус, а порт eDP подойдет тем, кто хотел бы добавить 13,3” экран ASRock, чтобы сделать вид корпуса визуально более интересным. Заявленная подача питания не так впечатляет, но ее вполне достаточно для того, чтобы справиться с процессором Intel Core i9-13900K. Так что ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi можно назвать одной из лучших плат формата Micro ATX, доступных для процессоров Intel 12-го и 14-го поколений.

6. Gigabyte Z690I Aorus Ultra Plus

Лучшая системная плата Z690 Mini-ITX

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel Z690.

Форм-фактор: Mini-ITX.

Регулятор напряжения: 13 фаз.

PCIe x16: (1) v5.0.

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (2) USB 3.2 Gen 1, (5 Гбит/с), (2) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 лет.

Плюсы:

низкая цена среди аналогов ITX Z690;

премиальный внешний вид, включая светодиоды RGB;

надежные МОП-транзисторы SPS 105 А.

Минусы:

только 2 порта SATA;

нет поддержки SATA M.2.

При цене около 330 долларов Gigabyte Z690I Aorus Ultra Plus дешевле большинства конкурентов и предлагает два разъема M.2, премиальный аудиокодек и высококачественные МОП-транзисторы 105 А для питания любого процессора. Если рассматривать конкурентов, то разница сводится к цене и вашим потребностям. Все конкуренты в этом сегменте включают Wi-Fi 6E и 2,5 GbE, как минимум два порта SATA и два разъема M.2. Некоторые платы имеют дополнительные порты SATA и разъемы M.2. Но Gigabyte Z690I Aorus Ultra Plus исправляет проблемы со слотом PCIe предыдущей версии и в целом представляет хорошо сбалансированную и определенно недорогую модель. Это также единственная плата Mini-ITX на базе Z690 со встроенными светодиодами RGB, которые выделяют ее в вашем корпусе. Тем, кому нужно больше двух дисков SATA, придется поискать что-нибудь другое, но в остальном Ultra Plus — лучший вариант, доступный за эту цену.

7. MSI MAG B760M Mortar Wi-Fi

Лучшая материнская плата B760

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel B760.

Форм-фактор: mATX.

Регулятор напряжения: 14 фаз (12x 75A Dr. MOS MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v. 5.0 (x16), (1) v. 4.0 (x4).

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

слот PCIe 5.0;

порт USB Type-C (20 Гбит/с);

разъем M.2 с поддержкой SATA.

Минусы:

всего 7 портов USB Type-A на задней панели;

бюджетный аудиокодек.

MAG B760M Mortar Wi-Fi от MSI — отличный недорогой вариант, который поддерживает даже флагманские процессоры Intel 12-го и 13-го поколений. Примерно за 190 долларов вы получаете слот PCIe 5.0 для графики, два разъема M.2 (оба PCIe 4.0), бюджетное аудиорешение и даже быстрый порт USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) Type-C на задней панели платы. Она также хорошо выглядит за эту цену и имеет большую часть того, что пользователи хотят видеть в бюджетном пространстве. Доступны и более доступные варианты, но выбор одного из них будет означать потерю некоторых важных функций.

8. MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4

Лучшая системная плата B660

Характеристики:

Разъем: LGA 1700.

Чипсет: Intel B660.

Форм-фактор: mATX.

Регулятор напряжения: 14 фаз (12+1+1, 12 60A MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v. 4.0 (x16), (1) v. 3.0 (x4).

Порты USB: (1) USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Гбит/с), (3) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

доступная;

хорошая производительность;

6 портов SATA.

Минусы:

незначительная потеря производительности с DDR4;

всего 2 разъема M.2.

Если вы не планируете разгонять свой процессор или не хотите использовать устройства PCIe 5.0, то MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 и ее чипсет B660 станут отличным вариантом для тех, кто хочет перейти на Alder Lake или Raptor Lake, не нагружая при этом свой бюджет. Ей не хватает изысканного внешнего вида и подсветки более дорогих моделей, но в ней есть все необходимое, чтобы максимально использовать возможности процессора с базовой тактовой частотой. Mortar оснащена двумя слотами PCIe 4.0 x4 M.2, шестью портами SATA, премиальным аудиорешением последнего поколения и VRM. Эта системная плата ценой менее 200 долларов сможет в полной мере использовать возможности флагманского процессора Intel Core i9-12900K и при этом она стоит на треть меньше, чем большинство предложений Z690.

9. ASUS Prime H610M-A D4

Лучшая бюджетная системная плата Alder Lake (чипсет H610)

Характеристики:

Сокет: LGA

Чипсет: Intel H

Форм-фактор: mATX.

Регулятор напряжения: 8 фаз (7x MOSFET для Vcore).

PCIe x16: (1) v. 4.0 (x16).

Порты USB: (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), (4) USB 2.0 (480 Мбит/с).

Гарантия: 3 года.

Плюсы:

дешевый переход на Alder Lake;

3 слота M.2.

Минусы:

i9-12900K дросселя при многопоточных нагрузках;

всего 6 портов USB;

стиль без излишеств.

Из системных плат с чипсетом Intel H610 ценой менее 120 долларов, ASUS Prime H610M-A D4 единственная, которая поддерживает два разъема M.2 для хранения данных, а разъем key-E M.2 позволяет легко добавлять сетевые карты на базе CNVi для быстрого и надежного Wi-Fi. Если вы хотите приобрести процессор поколения Alder Lake, обладая ограниченным бюджетом, и не собираетесь его разгонять, то чипсет H610 представляет собой наименее дорогой вариант. Правда, он не лишен недостатков. У него меньше портов USB, а те, что доступны, медленнее. Например, нет портов USB Type-C на 20 Гбит/с. Хотя весь стек процессоров Alder Lake технически поддерживается, вы ограничены в том, какие процессоры вы можете использовать с этим чипсетом, учитывая более низкую производительность. И не ждите больших возможностей для расширения. Но если вы не пытаетесь выжать все, что может предложить Alder Lake, то эта плата ценой менее 110 долларов представляет собой хорошую возможность приступить к сборке серьезной геймерской или вычислительной машины, не проделывая слишком большую дыру в своем банковском счете.

Советы по быстрому выбору системной платы