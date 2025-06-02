ASUS и AMD представили линейку ноутбуков Expert P 2025 года

В рамках выставки Computex 2025 компании ASUS и AMD совместно анонсировали линейку Copilot+ ПК ASUS серии Expert P для коммерческих пользователей. Новая серия, разработанная на базе новейших процессоров AMD Ryzen™ AI 300-й серии, включает ноутбук ExpertBook P3 (PM3), настольные ПК ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), моноблоки ExpertCenter P600 (PM640, PM670) и мини-ПК ExpertCenter PN54.

Наше партнерство с ASUS уже увенчалось большим успехом в потребительском и игровом сегментах, и мы готовы развивать этот успех с выходом на коммерческий рынок, – сказал Джек Хьюнх, старший вице-президент и генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD. – Выпуск новой линейки коммерческих устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI знаменует переломный момент в сфере высокопроизводительных вычислений. Наши новые высокопроизводительные решения созданы для удовлетворения растущего спроса на ИИ. Они предлагают беспрецедентную скорость, эффективность и масштабируемость для ИИ-приложений по всему миру.

Эти устройства нового поколения созданы для быстрой и бесперебойной работы приложений ИИ, необходимой для коммерческих предприятий. Они отличаются долговечностью и экологичностью.

Мы гордимся расширением сотрудничества с AMD и открываем новую эру ИИ. В ASUS мы верим, что ИИ фундаментально трансформирует концепцию ПК – от системной архитектуры до практических приложений, – говорит С.И. Сюй, исполнительный содиректор ASUS. – С добавлением к нашему обширному портфолио ИИ-компьютеров новой серии Expert, разработанной для повышения производительности и эффективности современных коммерческих предприятий, мы стремимся предоставить пользователям по всему миру возможность использовать ИИ нового поколения.

Серия ASUS Expertbook P3

Главными новинками презентации стали ноутбуки серии ExpertBook P3, представленные в вариантах с 14-дюймовым (PM3406) и 16-дюймовым (PM3606) экранами. Они оснащены процессорами AMD Ryzen™ AI PRO 7 с TDP 45 Вт, обеспечивающими до 66 TOPS общей производительности системы в задачах искусственного интеллекта. Аккумулятор высокой емкости 70 Вт·ч обеспечивает полный день продуктивной работы в автономном режиме. Система охлаждения ExpertCool поддерживает оптимальную температуру как при открытой, так и при закрытой крышке. Ноутбуки ExpertBook P3 заключены в металлический корпус и предлагают полный набор удобно расположенных портов ввода/вывода.

Процессоры AMD Ryzen PRO гарантируют плановую стабильность программного обеспечения в течение 18 месяцев и плановую доступность в течение 24 месяцев. Они проходят тщательный процесс валидации платформы для подтверждения безупречного качества и долговечности.

Серия ASUS ExpertCenter P600

ExpertCenter P600 – это первые моноблоки Copilot+ ПК ASUS, доступные в вариантах с 24-дюймовым (PM640) и 27-дюймовым (PM670) экранами. Моноблоки P600 созданы с акцентом на информационную безопасность и высокую скорость работы. Встроенный нейронный процессор предлагает производительность до 50 TOPS для создания контента в реальном времени. Долговечная конструкция корпуса предусматривает выдвижную камеру. Устройства оснащены сенсорным экраном с разрешением FHD и широкими углами обзора. Для максимального удобства пользователей в эти устройства интегрированы функции Microsoft Copilot.

Серия ASUS ExpertCenter P700

Серия ExpertCenter P700 включает первые настольные Copilot+ ПК ASUS в формате Mini Tower (PM700MK) и малогабаритном форм-факторе (PM700SK). Эти ПК предлагают производительность нейронного процессора до 50 TOPS для быстрого решения задач искусственного интеллекта. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к компонентам для обслуживания без использования инструментов. Кроме того, они соответствуют военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H и подходят для эффективной работы в любых бизнес-сценариях.

Мини-ПК ExpertCenter PN54

Завершает новую серию P мини-ПК ExpertCenter PN54 – устройство размером с ладонь, в котором реализованы возможности Copilot+ ПК. Он станет идеальным решением для применения в ограниченных пространствах, таких как точки розничной торговли, киоски и минималистичные рабочие места. Несмотря на компактные размеры PN54 предлагает высокую производительность в приложениях ИИ, позволяя ускорить рабочие процессы и обеспечить бесперебойную многозадачную работу в любых условиях.

Набор инструментов ИИ и безопасность корпоративного уровня

Все модели серий ASUS ExpertBook P и ExpertCenter P оснащены набором инструментов ASUS AI ExpertMeet и технологией ASUS ExpertGuardian для улучшения совместной работы и защиты коммерческих данных.

AI ExpertMeet — это эксклюзивный ИИ-ассистент, работающий локально на устройстве. Он улучшает качество онлайн-коммуникации, предоставляя перевод на базе искусственного интеллекта, стенограммы и резюме деловых переговоров. Благодаря локальной обработке ИИ все конфиденциальные данные остаются на ПК, что снижает риск информационной утечки. Технология ExpertGuardian обеспечивает всестороннюю защиту от киберугроз. Устройства серии P поставляются с BIOS корпоративного уровня, соответствующим стандарту NIST SP 800-155, встроенным модулем TPM 2.0 и пятилетней поддержкой обновлений BIOS и драйверов ASUS, что гарантирует многоуровневую защиту программного обеспечения, прошивки и аппаратного обеспечения.

Такое решение помогает бизнесу любого масштаба повысить эффективность и безопасность работы IT-инфраструктуры. Гибкость решений, многолетний опыт и мгновенная поддержка ASUS позволяют нашим клиентам полностью сосредоточиться на развитии бизнеса, помогая достигать новых вершин успеха.