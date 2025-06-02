spot_img
2 июня, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareASUS и AMD представили линейку ноутбуков Expert P 2025 года

ASUS и AMD представили линейку ноутбуков Expert P 2025 года

ASUS

В рамках выставки Computex 2025 компании ASUS и AMD совместно анонсировали линейку Copilot+ ПК ASUS серии Expert P для коммерческих пользователей. Новая серия, разработанная на базе новейших процессоров AMD Ryzen AI 300-й серии, включает ноутбук ExpertBook P3 (PM3), настольные ПК ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), моноблоки ExpertCenter P600 (PM640, PM670) и мини-ПК ExpertCenter PN54.

Наше партнерство с ASUS уже увенчалось большим успехом в потребительском и игровом сегментах, и мы готовы развивать этот успех с выходом на коммерческий рынок, – сказал Джек Хьюнх, старший вице-президент и генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD. – Выпуск новой линейки коммерческих устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI знаменует переломный момент в сфере высокопроизводительных вычислений. Наши новые высокопроизводительные решения созданы для удовлетворения растущего спроса на ИИ. Они предлагают беспрецедентную скорость, эффективность и масштабируемость для ИИ-приложений по всему миру.

Эти устройства нового поколения созданы для быстрой и бесперебойной работы приложений ИИ, необходимой для коммерческих предприятий. Они отличаются долговечностью и экологичностью.

Мы гордимся расширением сотрудничества с AMD и открываем новую эру ИИ. В ASUS мы верим, что ИИ фундаментально трансформирует концепцию ПК – от системной архитектуры до практических приложений, – говорит С.И. Сюй, исполнительный содиректор ASUS. – С добавлением к нашему обширному портфолио ИИ-компьютеров новой серии Expert, разработанной для повышения производительности и эффективности современных коммерческих предприятий, мы стремимся предоставить пользователям по всему миру возможность использовать ИИ нового поколения.

Серия ASUS Expertbook P3

Главными новинками презентации стали ноутбуки серии ExpertBook P3, представленные в вариантах с 14-дюймовым (PM3406) и 16-дюймовым (PM3606) экранами. Они оснащены процессорами AMD Ryzen AI PRO 7 с TDP 45 Вт, обеспечивающими до 66 TOPS общей производительности системы в задачах искусственного интеллекта. Аккумулятор высокой емкости 70 Вт·ч обеспечивает полный день продуктивной работы в автономном режиме. Система охлаждения ExpertCool поддерживает оптимальную температуру как при открытой, так и при закрытой крышке. Ноутбуки ExpertBook P3 заключены в металлический корпус и предлагают полный набор удобно расположенных портов ввода/вывода.

Процессоры AMD Ryzen PRO гарантируют плановую стабильность программного обеспечения в течение 18 месяцев и плановую доступность в течение 24 месяцев. Они проходят тщательный процесс валидации платформы для подтверждения безупречного качества и долговечности.

Серия ASUS ExpertCenter P600

ExpertCenter P600  – это первые моноблоки Copilot+ ПК ASUS, доступные в вариантах с 24-дюймовым (PM640) и 27-дюймовым (PM670) экранами. Моноблоки P600 созданы с акцентом на информационную безопасность и высокую скорость работы. Встроенный нейронный процессор предлагает производительность до 50 TOPS для создания контента в реальном времени. Долговечная конструкция корпуса предусматривает выдвижную камеру. Устройства оснащены сенсорным экраном с разрешением FHD и широкими углами обзора. Для максимального удобства пользователей в эти устройства интегрированы функции Microsoft Copilot.

Серия ASUS ExpertCenter P700

Серия ExpertCenter P700 включает первые настольные Copilot+ ПК ASUS в формате Mini Tower (PM700MK) и малогабаритном форм-факторе (PM700SK). Эти ПК предлагают производительность нейронного процессора до 50 TOPS для быстрого решения задач искусственного интеллекта. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к компонентам для обслуживания без использования инструментов. Кроме того, они соответствуют военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H и подходят для эффективной работы в любых бизнес-сценариях.

Мини-ПК ExpertCenter PN54

Завершает новую серию P мини-ПК ExpertCenter PN54 – устройство размером с ладонь, в котором реализованы возможности Copilot+ ПК. Он станет идеальным решением для применения в ограниченных пространствах, таких как точки розничной торговли, киоски и минималистичные рабочие места. Несмотря на компактные размеры PN54 предлагает высокую производительность в приложениях ИИ, позволяя ускорить рабочие процессы и обеспечить бесперебойную многозадачную работу в любых условиях.

Набор инструментов ИИ и безопасность корпоративного уровня

Все модели серий ASUS ExpertBook P и ExpertCenter P оснащены набором инструментов ASUS AI ExpertMeet и технологией ASUS ExpertGuardian для улучшения совместной работы и защиты коммерческих данных.

AI ExpertMeet — это эксклюзивный ИИ-ассистент, работающий локально на устройстве. Он улучшает качество онлайн-коммуникации, предоставляя перевод на базе искусственного интеллекта, стенограммы и резюме деловых переговоров. Благодаря локальной обработке ИИ все конфиденциальные данные остаются на ПК, что снижает риск информационной утечки. Технология ExpertGuardian обеспечивает всестороннюю защиту от киберугроз. Устройства серии P поставляются с BIOS корпоративного уровня, соответствующим стандарту NIST SP 800-155, встроенным модулем TPM 2.0 и пятилетней поддержкой обновлений BIOS и драйверов ASUS, что гарантирует многоуровневую защиту программного обеспечения, прошивки и аппаратного обеспечения.

Такое решение помогает бизнесу любого масштаба повысить эффективность и безопасность работы IT-инфраструктуры. Гибкость решений, многолетний опыт и мгновенная поддержка ASUS позволяют нашим клиентам полностью сосредоточиться на развитии бизнеса, помогая достигать новых вершин успеха.

Предыдущая статья
Google Pixel 10 iki ay tez təqdim olunacaq
Следующая статья
Лучшие системные платы 2025 года для геймеров и не только
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,942ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»