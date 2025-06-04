Lenovo выпустила Watch S — доступные smart-часы с AMOLED-экраном

Ассортимент компании Lenovo пополнился smart-часами под названием Watch S, которые сочетают в себе стильный дизайн, широкий функционал и доступную цену. Lenovo Watch S выполнены в корпусе из нержавеющей стали марки 316 толщиной всего 9 мм. Гаджет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В комплект входят два варианта ремешков, включая кожаный с магнитным креплением.

Часы оснащены круглым AMOLED-экраном диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. Одной из ключевых особенностей Watch S являются функции для здоровья и фитнеса. Устройство предоставляет возможность круглосуточного мониторинга здоровья, включая отслеживание сердечного ритма с помощью интеллектуального алгоритма. Есть счетчик калорий и отслеживание качества сна. В наличии более 70 спортивных режимов, а также поддержка голосовой навигации. Новинка имеет встроенный микрофон и динамик, что позволяет принимать звонки непосредственно на часах.

Аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает до 7 дней работы при обычном использовании и до 10 дней при умеренном. В числе прочих полезных возможностей упоминаются поддержка Bluetooth 5.3, режим воспроизведения музыки из встроенной памяти и экстренное уведомление SOS.

Lenovo Watch S уже поступили в продажу на рынке Китая по цене около $70. Пока неизвестно, планирует ли компания выпуск устройства на мировом рынке.