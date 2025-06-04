Приложение YouTube перестало работать на множестве моделей iPhone

Приложение YouTube для iOS получило обновление до версии 20.22.1, для установки и запуска которого теперь требуется, чтобы на устройстве использовалась iOS 16 или более поздняя версия мобильной платформы. В связи с этим несколько старых моделей iPhone больше официально несовместимы с приложением.

В список неподдерживаемых устройств попали модели iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE первого поколения — те, которые не могут обновиться выше iOS 15. На плеере iPod touch 7 тоже не будет работать обновленное приложение YouTube.

Кроме того, YouTube для iPad теперь требует iPadOS 16 или более позднюю версию, это означает, что приложение прекратило поддержку планшетов iPad Air 2 и iPad mini 4.

Пользователи перечисленных устройств по-прежнему смогут получить доступ к YouTube через веб-браузер, посетив сайт m.youtube.com, но по функциональности этот вариант уступает фирменному приложению видеохостинга.