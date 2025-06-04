Названы победители премии Apple Design Awards 2025

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2025. Как обычно, основные критерии выбора — это выдающийся дизайн, технические достижения и инновации. Всего было 6 номинаций — в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).
«Восторг и веселье»
Приложение: CapWords. Это утилита для изучения китайского языка.
Игра: Balatro. Карточная игра, в которой доступны покер и пасьянс.
«Инновации»
Приложение: Play. Инструмент для создания интерактивных прототипов прямо в SwiftUI.
Игра: PBJ — The Musical. Сюжетная игра в духе «Ромео и Джульетты», где в главных ролях выступают продукты питания.
«Интерактивность»
Приложение: Taobao. Китайский маркетплейс с 3D-моделями товаров, адаптированный под Vision Pro.
Игра: DREDGE. Приключение, в которой предстоит управлять рыболовной лодкой и изучать таинственные острова.
«Инклюзивность»
Приложение: Speechify. Программа, которая преобразует любой текст в аудио на более чем 50 языках.
Игра: Art of Fauna. Головоломка-пазл на тему природы.
«Социальное влияние»
Приложение: Watch Duty. Программа для отслеживания лесных пожаров в реальном времени.
Игра: Neva. История девушки и ее волка, которые исследуют прекрасный, но умирающий мир.
«Графика и визуализация»
Приложение: Feather: Draw in 3D. Простой в освоении 3D-редактор для iPad, позволяющий создавать объемные модели с помощью Apple Pencil.
Игра: Infinity Nikki. Условно бесплатная ролевая аниме-игра, в которой вместо оружия нужно собирать одежду.