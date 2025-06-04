Названы победители премии Apple Design Awards 2025

Компания Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards 2025. Как обычно, основные критерии выбора — это выдающийся дизайн, технические достижения и инновации. Всего было 6 номинаций — в каждой по 2 победителя (одна игра и одно приложение).

«Восторг и веселье»

Приложение: CapWords. Это утилита для изучения китайского языка.

Игра: Balatro. Карточная игра, в которой доступны покер и пасьянс.

«Инновации»

Приложение: Play. Инструмент для создания интерактивных прототипов прямо в SwiftUI.

Игра: PBJ — The Musical. Сюжетная игра в духе «Ромео и Джульетты», где в главных ролях выступают продукты питания.

«Интерактивность»

Приложение: Taobao. Китайский маркетплейс с 3D-моделями товаров, адаптированный под Vision Pro.

Игра: DREDGE. Приключение, в которой предстоит управлять рыболовной лодкой и изучать таинственные острова.

«Инклюзивность»

Приложение: Speechify. Программа, которая преобразует любой текст в аудио на более чем 50 языках.

Игра: Art of Fauna. Головоломка-пазл на тему природы.

«Социальное влияние»

Приложение: Watch Duty. Программа для отслеживания лесных пожаров в реальном времени.

Игра: Neva. История девушки и ее волка, которые исследуют прекрасный, но умирающий мир.

«Графика и визуализация»

Приложение: Feather: Draw in 3D. Простой в освоении 3D-редактор для iPad, позволяющий создавать объемные модели с помощью Apple Pencil.

Игра: Infinity Nikki. Условно бесплатная ролевая аниме-игра, в которой вместо оружия нужно собирать одежду.