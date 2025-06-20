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20 июня, 2025
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Adobe выпустила приложение Project Indigo для iPhone с технологиями Pixel Camera

Project Indigo

Компания Adobe выпустила Project Indigo — бесплатное приложение для iOS, разработанное Марком Левоем и Флорианом Кайном, ранее стоявшими за технологиями Pixel Camera. Новое решение объединяет методы вычислительной фотографии с профессиональными настройками управления и новыми функциями на основе искусственного интеллекта.

Project Indigo
Слева — снимок со стандартного приложения камеры iPhone при освещении 1/10 люкса, справа — снимок с Project Indigo в тех же условиях

Project Indigo использует объединение 32 кадров в одно изображение с широким динамическим диапазоном, минимальным уровнем шума и сохраняя детали в светлых участках. Кроме того, поддерживаются экспериментальные функции Adobe, такие как «Удаление отражений», где ИИ помогает убрать нежелательные блики с фотографий. Технология Super Res Zoom позволяет получить 2× и 10× снимки высокого качества, особенно на моделях iPhone Pro Max. Интерфейс предлагает ручные настройки экспозиции, ISO и баланса белого, а также обычный и ночной режим. Сохранять снимок можно в JPEG или RAW, оба формата используют все преимущества многокадровой обработки.

По словам разработчиков, вместо привычного фото снятого на смартфон, с перенасыщенными цветами, завышенной яркостью и резкостью, Project Indigo предлагает более естественную картинку. Есть тонкая локальная тонировка, благодаря чему фото выглядят реалистично даже на большом экране, а не только на смартфоне.

Приложение Project Indigo уже доступно для бесплатной загрузки в App Store и работает на iPhone 12 Pro и новее, а также на iPhone 14 и более поздних моделях. В будущем планируется выпуск версии для Android.

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