Хакеры атакуют поколение Z: фейковые сайты, игровые приманки и киберугрозы в стриминге

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали масштабную волну атак на представителей поколения Z — цифровых аборигенов, родившихся между 1997 и 2012 годами. Злоумышленники всё активнее используют любовь зумеров к играм, сериалам, аниме и стриминговым сервисам, чтобы красть персональные данные, доступы к аккаунтам и финансовую информацию.
Согласно свежим аналитическим отчётам Kaspersky, только за год (с 1 апреля 2024 года) было зафиксировано:
- 19 млн попыток распространения вредоносных программ под видом популярных игр — в тройке лидеров GTA, Minecraft и Call of Duty;
- 85 тысяч фишинговых атак под видом Netflix, или в среднем 233 в день;
- 250 тысяч попыток атак через тематику аниме, абсолютный лидер — «Наруто»;
- Более 7 млн скомпрометированных аккаунтов стриминговых сервисов, включая Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video и Apple TV+.
Основные сценарии атак
- Фейковые игровые сайты: злоумышленники создают поддельные платформы с обещаниями скинов, игровой валюты или бесплатных предметов. Например, под видом кампании по сериалу «Аркейн» и игре Valorant пользователям предлагалось «покрутить рулетку», за что они фактически передавали свои логины, пароли и банковские данные третьим лицам.
- Маскировка под установщики игр: вредоносный стилер Hexon, позднее переименованный в Leet, распространялся через Discord, Telegram и файлообменники. Он похищал данные из Steam, WhatsApp, Instagram, TikTok и других приложений.
- Фишинговые письма от “стриминговых платформ”: пользователи получали убедительные письма с просьбой обновить подписку или платежную информацию на поддельных сайтах, оформленных в стиле оригиналов.
Как защититься?
«Лаборатория Касперского» напоминает простые, но важные правила цифровой гигиены:
- Загружайте контент только с официальных источников.
- Настройте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.
- Используйте виртуальные карты с лимитом для онлайн-платежей.
- Не верьте в «бесплатные» подарки, читы и сливы — это часто ловушки.
- Установите современное защитное ПО, например, Kaspersky Premium, которое предупредит о фишинге и заблокирует угрозу.
- Ознакомьтесь с полными версиями отчетов об атаках на зумеров: по сериалам и аниме и играм.
Дополнительно для популяризации цифровой грамотности среди молодежи компания выпустила бесплатную браузерную игру «Дело 404», где пользователи могут в формате интерактивного детектива разобраться, как работают киберугрозы и как им противостоять.