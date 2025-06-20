Хакеры атакуют поколение Z: фейковые сайты, игровые приманки и киберугрозы в стриминге

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали масштабную волну атак на представителей поколения Z — цифровых аборигенов, родившихся между 1997 и 2012 годами. Злоумышленники всё активнее используют любовь зумеров к играм, сериалам, аниме и стриминговым сервисам, чтобы красть персональные данные, доступы к аккаунтам и финансовую информацию.

Согласно свежим аналитическим отчётам Kaspersky, только за год (с 1 апреля 2024 года) было зафиксировано:

19 млн попыток распространения вредоносных программ под видом популярных игр — в тройке лидеров GTA, Minecraft и Call of Duty;

85 тысяч фишинговых атак под видом Netflix, или в среднем 233 в день;

250 тысяч попыток атак через тематику аниме, абсолютный лидер — «Наруто»;

Более 7 млн скомпрометированных аккаунтов стриминговых сервисов, включая Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video и Apple TV+.

Основные сценарии атак

Фейковые игровые сайты: злоумышленники создают поддельные платформы с обещаниями скинов, игровой валюты или бесплатных предметов. Например, под видом кампании по сериалу «Аркейн» и игре Valorant пользователям предлагалось «покрутить рулетку», за что они фактически передавали свои логины, пароли и банковские данные третьим лицам. Маскировка под установщики игр: вредоносный стилер Hexon, позднее переименованный в Leet, распространялся через Discord, Telegram и файлообменники. Он похищал данные из Steam, WhatsApp, Instagram, TikTok и других приложений. Фишинговые письма от “стриминговых платформ”: пользователи получали убедительные письма с просьбой обновить подписку или платежную информацию на поддельных сайтах, оформленных в стиле оригиналов.

Как защититься?

«Лаборатория Касперского» напоминает простые, но важные правила цифровой гигиены:

Загружайте контент только с официальных источников.

Настройте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.

Используйте виртуальные карты с лимитом для онлайн-платежей.

Не верьте в «бесплатные» подарки, читы и сливы — это часто ловушки.

Установите современное защитное ПО, например, Kaspersky Premium, которое предупредит о фишинге и заблокирует угрозу.

Ознакомьтесь с полными версиями отчетов об атаках на зумеров: по сериалам и аниме и играм.

Дополнительно для популяризации цифровой грамотности среди молодежи компания выпустила бесплатную браузерную игру «Дело 404», где пользователи могут в формате интерактивного детектива разобраться, как работают киберугрозы и как им противостоять.