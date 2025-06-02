Lenovo выпустила цифровую камеру C55 с возможностью записи 4K-видео

Компания Lenovo выпустила в Китае цифровую камеру C55 для путешественников и любителей фотографировать. Отличительной особенностью модели стало наличие как основной камеры, так и фронтальной, обе могут записывать видео в разрешении 4К. Кроме того, камера получила хорошую автономность.

Основной Lenovo C55 стал 64-мегапиксельный 1/3-дюймовый CMOS-сенсор от Sony. Камера поддерживает 18-кратный цифровой зум, электронную стабилизацию изображения (EIS), а встроенный процессор обработки изображений способствует созданию отчетливых снимков с насыщенными цветами и выраженной текстурой.

Камера оснащена 2,8-дюймовым ЖК-экраном, предназначенным для просмотра отснятого материала и навигации по меню. На верхней части корпуса расположен поворотный диск, который служит для переключения между режимами фото- и видеосъемки, а также позволяет активировать дополнительные функции, такие как съемка по таймеру, серийная съемка, спецэффекты, циклическая запись, покадровая и замедленная съемка. Есть две светодиодные кольцевые лампы, предназначенные для равномерного освещения.

За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 1300 мАч, который обеспечивает до 120 минут использования для фотосъемки или около 80 минут непрерывной видеозаписи. Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживаются карты TF объемом до 128 Gb. Габариты камеры составляют 112 × 71,5 × 34,5 мм, а вес – около 190 гр. В комплект входит ремешок для запястья и чехол для хранения.

Lenovo C55 уже поступила в продажу в Китае по цене $69 с 64 Gb памяти или $78 со 128 Gb.