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26 июня, 2025
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Масштабное обновление формата PNG

PNG

Группа Portable Network Graphics (PNG) представила самое масштабное за 20 лет обновление спецификации формата. В числе ключевых изменений: полноценная поддержка изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR) и официальное признание анимированного формата APNG. В случае с HDR размер файла это увеличивает всего на 4 байта, а сама технология уже поддерживается многими программами и платформами, включая Chrome, Photoshop, Safari и macOS. Анимированный формат APNG давно поддерживается браузером Firefox, но до сих пор не был закреплен в спецификации. Теперь разработчики смогут без опасений использовать анимации в PNG, что открывает новые возможности в UI-дизайне и веб-графике. Также формат получил поддержку данных Exif, которые позволяют сохранять информацию об авторских правах, модели камеры и GPS-координатах снимков.

Следует отметить, что над обновлением работала команда экспертов из Adobe, Apple, BBC, Google, W3C и других компаний. Сейчас ведется работа над следующими версиями с более эффективным сжатием, поддержкой параллельного кодирования и улучшенной совместимостью с другими форматами.

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