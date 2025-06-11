Huawei Pura 80 Ultra получил уникальную камеру — перископ-модуль с двумя объективами

Компания Huawei представила в Китае четыре модели смартфонов флагманской серии Pura 80. В этой новости мы расскажем о старшей модели Pura 80 Ultra. Основной акцент в устройстве сделан на фото- и видеосъемке. Смартфон получил первым в индустрии перископ-модуль с двумя объективами. Разместив призму на подвижную конструкцию, Huawei смогла реализовать сразу два фокусных расстояния (3.7x и 9.4x) для одного сенсора. Это решение позволило увеличить диапазон оптического зума до 129% по сравнению с Pura 70 Ultra.

Huawei Pura 80 Ultra оснащен 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2848×1276 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1440 Hz. Защиту обеспечивает стекло Kunlun Glass 2. Как обычно в последнее время Huawei не указывает точную модель процессора, но согласно утечкам это Kirin 9020. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя – 512 Gb или 1 Tb.

В основную камеру входят четыре модуля: главный на 50 Мп ((1″, переменная диафрагма f/1.6-4.0, расширенный динамический диапазон 16 EV, OIS), перископ на 50 Мп с двумя объективами: основной f/2.4 (1/1.28″, оптический зум 3,7х, матричная стабилизация) и f/3.6 (1/2,88″, оптический зум 9.4x (заявлено) и 4.7x (фактически), цифровой кроп до 12,5 Мп, матричная стабилизация), широкоугольный объектив на 40 Мп (f/2.2) и спектральный датчик на 1,5 Мп. Поддерживается запись 4K-видео и сверхзамедленная съемка в 1080p при 960 fps. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0, автофокус, запись видео 4K).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч, поддерживаются быстрая зарядка 100 Вт и беспроводная на 80 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Сообщается о поддержке двусторонней спутниковой связи (Tiantong и Beidou). Габариты устройства составляют 163 x 76,1 x 8,3 мм при весе 233,5 гр. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 5.1. На выбор покупателям предлагают черную и золотую расцветки корпуса.

Цены: 16/512 Gb — $1391, 16 Gb/1Tb – $1531. Продажи Huawei Pura 80 Ultra в Китае стартуют 26 июня. О глобальном релизе информации пока нет.