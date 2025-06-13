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13 июня, 2025
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ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store дарит своим пользователям симулятор Two Point Hospital

Epic Games Store дарит своим пользователям симулятор Two Point Hospital

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать симулятор Two Point Hospital по развитию медицинского учреждения. Предложение будет действовать до 19 июня в 19:00 по бакинскому времени.

Релиз игры состоялся в 2018 году. Игра получила очень положительные пользовательские отзывы. Средний рейтинг игры на Metacritic составил 83 балла из 100 на основе 55 обзоров. В Two Point Hospital, помимо планировки и строительства здания, игрокам также нужно обустроить интерьер, нанять персонал и начать ухаживать за пациентами. Кроме этого, необходимо диагностировать заболевания, исследовать методы лечения и создавать различные аппараты для скорейшей реабилитации подопечных.

На следующей неделе Epic Games Store начнет раздачу детектива The Operator. Игроки будут заниматься расследованием преступлений.

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