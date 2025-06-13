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13 июня, 2025
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Mastercard запускает программу Lighthouse в Азербайджане, открывая новые возможности для местных стартапов за счёт глобального доступа

Lighthouse

Mastercard запускает в Азербайджане свою международную акселерационную программу для стартапов Lighthouse. Программа предназначена для поддержки перспективных финтех- и технологических компаний, предоставляя им доступ к международной сети Mastercard, менторскую и стратегическую поддержку, а также возможность расширения и масштабирования бизнеса.

Глобальная платформа приходит в Азербайджан

Изначально запущенная в странах Северной Европы и Балтии в 2018 году, программа Mastercard Lighthouse стала точкой входа для стартапов, стремящихся превратить свои идеи в решения, готовые к выходу на глобальный рынок. Сочетая в себе отраслевую экспертизу и сильную партнерскую сеть, программа предлагает участникам структурированный путь к доработке своих продуктов, взаимодействию с корпоративными партнерами и привлечению интереса инвесторов.

Запуск в Азербайджане — это очередной шаг в расширении программы, открывающий новые перспективы для местных предпринимателей и дающий им доступ к региональной и международной экосистеме Mastercard. После успешного опыта в Турции, Mastercard Lighthouse Azerbaijan стартует в 2025 году.

Ясемин Бедир, президент подразделения Mastercard в Восточной Европе, прокомментировала: «Мы рады расширить программу Lighthouse и запустить её в Азербайджане — стране с растущим инновационным потенциалом и динамичной предпринимательской средой. Успех турецкого запуска показал, какую ценность мы можем привнести, сочетая глобальную сеть Mastercard с локальной экспертизой в развитии. Через эту программу мы стремимся дать азербайджанским стартапам необходимые доверие, ресурсы и инструменты для масштабирования на международном уровне».

Поддержка нового поколения азербайджанских инноваторов

Стартапы, отобранные для участия в Mastercard Lighthouse Azerbaijan, получат доступ к персонализированной, высокоэффективной поддержке, направленной на ускорение их роста. Это включает в себя менторство один на один со старшими экспертами Mastercard, доступ к специализированным семинарам и практическим тренингам, а также знакомство с глобальной сетью из более чем 30 000 партнеров. Кроме того, программа поможет стартапам усовершенствовать бизнес-модели, укрепить стратегии выхода на рынок и подготовиться к будущим раундам инвестиций. Программа призвана поддержать позиционирование Азербайджана как динамичного инновационного центра в регионе.

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