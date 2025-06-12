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12 июня, 2025
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Электрокроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники

BMW iX3

Компания BMW организовала для журналистов ресурса The Verge тест-драйв новейшего прототипа электрокроссовера iX3 на базе платформы Neue Klasse. Вычислительная платформа электромобиля, которую в BMW называют «супермозгом», основана на передовом чипе Qualcomm Snapdragon Ride. Он обрабатывает данные с набора сенсоров, камер высокого разрешения и высокоточных радаров — все это вместе обеспечивает электромобилю качественное восприятие окружающего мира. В связке с ним трудится сопроцессор Heart of Joy, отвечающий за управление тягой электродвигателей и устойчивость автомобиля на трассе.

Заявленный запас хода для BMW iX3, оснащенного 400-сильным электродвигателем, составляет почти 650 км. Благодаря быстрой зарядке мощностью до 400 кВт можно восполнить около 320 км пробега всего за 10 минут. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,6 сек. Предусмотрена и система рекуперации энергии при торможении.

Современные автомобили все чаще перехватывают контроль у водителя. Системы безопасности Tesla, например, могут взять на себя значительную часть рулевого управления, но когда возникает нештатная ситуация, водителю не так-то просто вернуть обратно руль. В BMW iX3 немецкий автопроизводитель применил новую концепцию использования электронных помощников: они не пытаются «отнять» у водителя управление, а напротив, помогают ему улучшить свои навыки.

Кроме того, умная система призвана решить одну из «проблем» своих клиентов, уже давно ставшую источником мемов. Например, если во время езды по трассе водитель посмотрел в зеркало и начал перестраиваться, то система включит поворотник и не будет мешать вождению, а если водитель не посмотрел, то выполнить маневр «будет затруднительно». Датчики это поймут, и система попытается удержать автомобиль на месте. BMW iX3 использует технологию отслеживания направления взгляда и, в отличие от других современных автомобилей, не раздражает водителя сигналами, а действительно улучшает качество вождения.

Также машина будет останавливаться, если на соответствующей полосе появится пешеход. Датчики будут постоянно отслеживать положение глаз водителя — если их закрыть на продолжительное время, автомобиль плавно остановится самостоятельно.

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