Razer выпустил набор для сборки кастомной механической клавиатуры

Компания Razer выпустила набор, который позволяет пользователям собрать механическую клавиатуру на свой вкус, добавив совместимые переключатели и кейкапы в любом сочетании. За основу взята компактная версия популярной клавиатуры Razer BlackWidow V4 формата 75%.

Как и оригинальная модель, BlackWidow V4 75% Barebones поддерживает 3- и 5-контактные механические переключатели, а также кастомные колпачки клавиш. Производитель предусмотрел заводскую смазку стабилизаторов, обеспечивающую плавность хода клавиш, а также двухслойный демпфирующий слой из пены и предварительно нанесенную ленту для снижения высоких частот. Платформа оснащена яркой RGB-подсветкой каждой клавиши и двухсторонней подсветкой на базе Razer Chroma RGB. Заявленная частота опроса при беспроводном подключении составляет до 8000 Hz благодаря технологии Razer HyperPolling.

Цена на Razer BlackWidow V4 75% Barebones составляет $140 за черную версию и $150 за белую. Это на $60 и $50 дешевле, соответственно, чем полностью собранная версия.