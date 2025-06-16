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17 июня, 2025
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Apple начала тестирование ИИ‑тегов в App Store

App Store

Компания Apple будет использовать технологию искусственного интеллекта для поиска приложений в App Store. В бета-версии iOS 26 для разработчиков появилась новая функция – ИИ-теги. Интеллектуальные метки будут автоматически присваиваться приложениям на основе описания, скриншотов и ключевых функций. Нововведение направлено на улучшение поиска и ориентирования в магазине.

ИИ‑теги помогут быстро определить, поддерживает ли приложение, например, офлайн‑режим, AR, совместное использование или родительский контроль.

Apple подчеркивает, что разработчики смогут редактировать автоматически сгенерированные теги через App Store Connect, а перед публикацией их проверит модератор. Эксперты предполагают, что новая система потребует от создателей приложений более внимательно относиться к оформлению страниц. Ранее учитывались только название приложения, подзаголовок и список ключевых слов, но сейчас искусственный интеллект анализирует больше данных.

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