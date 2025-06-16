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17 июня, 2025
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Успейте приобрести билеты на ведущий инновационный фестиваль региона

Baku ID

Ставший одним из символов регионального прогресса, фестиваль Baku ID вновь соберёт на одной площадке лидеров перемен — от стартапов до стратегов, от инвесторов до визионеров. Baku ID состоится 19–20 июня 2025-го года на двух уникальных локациях — Jolly Joker Baku и Музей Каменной Летописи. Не упустите шанс стать частью этого события — билеты еще в продаже.

Фестиваль организуется Инновационным центром SABAH.HUB при поддержке стратегических партнеров — Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, SOCAR, PASHA Holding и Центр Анализа и Координации Четвёртой Промышленной Революции (Ц4ИР). Baku ID является одной из ведущих платформ региона в сфере инноваций, технологий и предпринимательства.

В этом году фестиваль пройдет под темой «The Regional Nexus» — где идеи выходят за границы, современные технологические решения превращаются в новые формы сотрудничества, а стартапы получают возможность заявить о себе на глобальном уровне.

Что вас ждет на Baku ID 2025?

Baku ID объединяет ведущих инвесторов региона, инновационные стартапы, технологических лидеров и глобальных партнеров. В течение двух дней участников ждут насыщенные выступления, живые презентации и широкие возможности для нетворкинга.

Кроме того, вас ожидают:

  • Прямой доступ к инвесторам и возможностям финансирования
  • Участие в стартап-баттлах с международным жюри
  • Экспертные выступления, воркшопы и менторские сессии
  • Широкий деловой и межрегиональный нетворкинг
  • Специальная развлекательная программа и вечерние мероприятия

Обращаем ваше внимание, что в наших социальных сетях проходит розыгрыш бесплатных билетов. Следите за обновлениями на страницах instagram.com/bakuidfestival и linkedin.com/company/baku-id, и активно участвуйте в конкурсах!

Отметим, что за время своего существования инновационный фестиваль Baku ID собрал более 9500 участников, было представлено более 200 стартапов, а общий объем инвестиций в проекты составил свыше 2,5 миллионов AZN. Baku ID — это не просто мероприятие, а ведущая платформа, формирующая инновационную экосистему региона.

Чтобы ближе ознакомиться с деятельностью фестиваля Baku ID и быть в курсе всех новостей, посетите сайт: bakuid.com

Не упустите шанс стать участником Baku ID 2025 — зарегистрируйтесь и получите билет прямо сейчас по ссылке: bakuid.com/buy-ticket

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