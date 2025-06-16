Smart-часы Garmin Venu X1 получили большой экран и титановый корпус

Компания Garmin представила smart-часы под названием Venu X1. Устройство выполнено в тонком корпусе из титанового сплава, размеры составляют 41 x 46 x 7,9 мм. Garmin Venu X1 оборудованы большим 2-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 448×486 пикселей, прикрытым устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Поддерживается увеличенный размер шрифта для пользователей с проблемами зрения.

Часы оснащены динамиком и микрофоном для звонков и голосовых команд. Garmin отмечает, что некоторые голосовые команды, такие как «начать тренировку бега» или «установить таймер на 5 минут», можно использовать без сопряжения часов со смартфоном. Новинка получила широкий набор функций для отслеживания состояния здоровья и фитнеса, включая более 100 профилей активности, а также пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом. Встроенного датчика ЭКГ нет.

Venu X1 способны работать до двух дней от одного заряда с включенной функцией Always-On Display или до восьми дней без нее. Есть поддержка Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 32 Gb встроенной памяти и светодиодный фонарик.

Цена Garmin Venu X составляет $799,99. Часы поступят в продажу с 18 июня в черном и зеленом вариантах исполнения. Ремешок — широкий нейлоновый (24 мм).