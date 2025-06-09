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10 июня, 2025
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Activision анонсировал Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

На презентации Xbox Games Showcase 2025 компании Microsoft и Activision анонсировали Call of Duty: Black Ops 7.

Над шутером работают студии Treyarch и Raven Software, которые позиционируют эту часть как «эволюцию серии Black Ops». Был показан атмосферный тизер-трейлер: фантастический, ужасающий и боевой.

Call of Duty: Black Ops 7 перенесет игроков в 2035 год — спустя 40 лет после событий 6-ойчасти. Мир находится на грани хаоса, а технологии искусственного интеллекта изменили правила войны. Игроки возьмут на себя роль Дэвида Мэйсона и его команды, которые сражаются с врагом, «использующим страх как главное оружие».

В игре будет доступен как одиночный режим, так и кооперативная кампания с некими особыми механиками. Кроме того, традиционный для серии мультиплеер получит новые карты и дополнения, включая режим Zombies.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится в 2025 году на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4. Подписчики Game Pass получат доступ к шутеру в день релиза.

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