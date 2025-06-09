Microsoft и Asus представили портативные консоли ROG Xbox ALly и ROG Xbox Ally X

Компании Microsoft и Asus на Xbox Games Showcase 2025 совместно представили два новых портативных устройства — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, сочетающих «возможности Xbox и свободу Windows 11». Игровые консоли получили процессоры AMD, работают на базе адаптированной для портативных устройств версии Windows и поддерживают полноэкранный интерфейс Xbox.

Модель ROG Xbox Ally оснащена процессором Ryzen Z2 A, 16 Gb оперативной памятью LPDDR5x-6400 и твердотельным накопителем формата M.2 2280 емкостью 512 Gb. ROG Xbox Ally X получила более продвинутый процессор Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Gb оперативной памяти LPDDR5x-8000 и накопитель M.2 2280 на 1 Tb.

Оба устройства оборудованы 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Hz, яркостью 500 нит и поддержкой технологии VRR, как и предыдущие версии ROG Ally и Ally X. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus с антибликовым слоем.

В Xbox Ally автономность обеспечивает аккумулятор на 60 Вт·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки, в более мощной Xbox Ally X установлена батарея на 80 Вт·ч. В набор интерфейсов входят: USB 4 Type-C (DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0), слот для microSD (UHS-II) и разъем для наушников. В модели ROG Xbox Ally вместо USB 4 используется USB 3.2 Gen 2.

Для новых устройств Microsoft доработал приложение Xbox PC и панель Game Bar, чтобы управление стало удобным без использования сенсорного экрана. Игроки могут входить в систему с помощью контроллера, переключаться между приложениями, запускать игры или настраивать параметры. Специальная кнопка Xbox возвращает пользователя в интерфейс, как на консоли. Объединенная библиотека позволит видеть игры с Xbox, Game Pass и все установленные на ПК игры из Steam, Epic Games Store и других площадок внутри единого интерфейса. Пользователи смогут запускать любую игру, независимо от того, установлена ли она на портативной консоли, транслируется через Xbox Series X по Wi-Fi или из облака.

Портативные игровые консоли Xbox Ally и Xbox Ally X появятся в продаже в конце этого года. Цена пока неизвестна.