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23 мая, 2025
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В Азербайджане введено понятие «цифровой платформенный инфлюенсер»

инфлюенсер

В Азербайджане внесены изменения в закон «О рекламе», которые предусматривают включение «цифровых платформ, являющихся носителями рекламы» (интернет-информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные сети или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы) в сферу регулирования закона. Регулирование будет применяться в случаях, когда реклама адресована потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджана.

Кроме того, закон определяет статус лиц, осуществляющих рекламную деятельность на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, используя свое влияние за материальное вознаграждение, и установление требований к рекламе на цифровых платформах, предоставляемой такими лицами.

Законопроект также вводит понятие «цифровой платформенный инфлюенсер» и обязывает таких лиц обозначать рекламный контент специальными пометками «реклама», «спонсорство», «на правах рекламы» и «партнерство». Также запрещается создавать фейковые аккаунты для предоставления информации о рекламируемом товаре и формировать ложные представления об использовании товаров.

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