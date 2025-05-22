Xiaomi представила процессор Xring O1 — конкурента флагманам Qualcomm и MediaTek

Компания Xiaomi сегодня представила топовую однокристальную систему Xring O1, которая по производительности почти не уступает Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400.

Xring O1 производится TSMC по 3-нм техпроцессу второго поколения. На площади кристалла всего 109 мм² разместилось 19 млрд. транзисторов. В состав центрального процессора входят десять ядер с четырьмя кластерами: два мощных Cortex-X925 (с частотой до 3,9 GHz), четыре Cortex-A725 (до 3,4 GHz), два Cortex-A725 (до 1,9 GHz) и два Cortex-A520 (до 1,8 GHz). За графику отвечает 16-ядерный графический ускоритель Immortalis-G925 от ARM.

Согласно внутренним тестам, в популярном бенчмарке AnTuTu процессор набирает 3 004 137 баллов, а в многоядерном режиме обходит Apple A18 Pro.

Первыми устройствами на базе процессора Xring O1 стал смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra.