Xbox eksklüzivləri PlayStation 5-in aprel reytinqində lider olub

Microsoft-un oyunlarını eksklüzivlikdən azad etməsi onlara yalnız fayda gətirdi. Sony-nin paylaşdığı məlumata görə, aprel ayında Avropada PlayStation 5-də ən çox satılan oyun Forza Horizon 5, ABŞ-da isə TES IV: Oblivion remaster versiyası olub.

Bu oyunlarla yanaşı, əvvəllər yalnız Xbox üçün əlçatan olan Indiana Jones and the Great Circle da PlayStation-a gəldi, lakin ilk beşliyə daxil ola bilmədi. Pulsuz oynana bilən layihələr arasında isə Fortnite, Roblox və Call of Duty: Warzone açıq fərqlə liderlik edir — bu oyun da Microsoft-a məxsusdur.

Görünür, konsol müharibəsi tarixə qovuşur. Tam harmoniya üçün sadəcə PlayStation eksklüzivlərinin də Xbox-da görünməsi qalır!