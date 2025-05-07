Gulfstream Distribution и Axis Communications провели мероприятие, посвященное решениям в сфере обеспечения безопасности видеонаблюдения

6 мая в ресторане «Günaydın» компании Gulfstream Distribution и Axis Communications организовали бизнес-завтрак для партнеров дистрибьютора в Азербайджане. Мероприятие был посвящено знакомству с решениями и продуктами Axis Communications в сфере видеонаблюдения, а также затронуло нюансы партнерской программы производителя сетевых решений для охранного видеонаблюдения, контроля доступа, внутренней связи и аудиосистем.

В частности, во время встречи были затронуты следующие темы:

Преимущества сетевых камер Axis Communications для систем физической безопасности и видеонаблюдения корпоративного класса. Презентация менеджера по работе с клиентами Axis Communications Керема Энгина (Kerem Engin) рассказала о технологических преимуществах решений компаний, включая быструю миграцию от аналоговых технологий к сетевому видео, интеллектуальные возможности для обеспечения безопасности, различные сценарии контроля доступа, масштабируемость решений и т.д.

Возможности и бонусы, которые предоставляет партнерская программа Axis Communications. Выступая на эту тему менеджер по работе с ключевыми партнерами Axis Communications Чигдем Гюльгюн (Çiğdem Gülgün) отметила, что стать членом партнерской программы может стать любая компания, которая представляет на рынке комплексные решения посредством проектирования, поддержки, интеграции и установки систем Axis Communications. Программа, основанная на доверии и взаимных обязательствах, ускоряет продажи решений и обеспечивает долгосрочную ценность.

Решения EXProof — взрывозащищенные камеры наблюдения и устройства, которые идеально подходят для бдительного наблюдения за опасными зонами. Знакомству с линейкой этих решений была посвящена презентация инженера по продажам Axis Communications Хакана Курта (Hakan Kurt), после чего Керем Энгин рассказал о возможных сценариях использования подобных устройств.

Встреча с представителями компании Gulfstream Distribution и Axis Communications, организованная в уютной атмосфере ресторана, позволила участникам мероприятия получить развернутую информацию о решениях ведущего производителя систем видеонаблюдения для обеспечения максимального уровня безопасности объектов.