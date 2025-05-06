Microsoft представил новое поколение Surface Laptop и планшета Surface Pro

Компания Microsoft представила новые устройства серии Surface — 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop и 12-дюймовый планшет Surface Pro. Обе новинки обладают схожими характеристиками. Они получили восьмиядерные процессоры Snapdragon X Plus, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель емкостью 256 или 512 Gb. В составе процессоров имеется нейродвижок (NPU) с производительностью 45 TOPS. В ноутбуке используется система охлаждения, в состав которой входит вентилятор, в планшете — пассивная система охлаждения. Оба устройства получили поддержку Copilot+ PC.

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Microsoft заявляет, что новый Surface Laptop «на 50% быстрее Surface Laptop 5 и превосходит по производительности MacBook Air M3». Surface Pro также обеспечивает до 50% прироста производительности по сравнению с Surface Pro 9.

Ноутбук нового поколения Microsoft Surface Laptop предлагает 13-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense (чуть меньше, чем у прошлых моделей) с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Экран не поддерживает HDR.

В оснащение также входят два разъема USB-C 3.2, один USB-A 3.1, 3,5-мм аудиовыход, веб-камера 1080p, а также поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В комплект поставки Surface Laptop входит блок питания USB-C мощностью 45 Вт. Новинка лишилась фирменного магнитного порта для зарядки Surface Connect, теперь только стандартная зарядка по USB-C. Кроме того, ноутбук не поддерживает распознавание лиц через Windows Hello, есть только сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Компания заявляет, что Surface Laptop способен проработать до 16 часов при веб-серфинге.

Surface Laptop выполнен в корпусе из анодированного алюминия и будет предлагаться в трех цветах: slate (серый), violet (фиолетовый) и ocean green (зеленый океан). Габариты составляют 285,65 × 214,14 × 15,6 мм, вес — 1,22 кг. Цена версии с 16/256 Gb составляет $899, вариант на 16/512 Gb стоит $999.

Новый планшет Microsoft Surface Pro оборудован 12-дюймовым сенсорным экраном PixelSense с разрешением 2196 × 1464 пикселей и частотой обновления до 90 Hz. Есть поддержка стилуса Surface Slim Pen. В оснащение входят фронтальная 10 Мп камера с поддержкой системы авторизации Windows Hello, веб-камера 1080p с ИИ-функциями, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Планшет совместим с аксессуарами компании, включая новую клавиатуру (в комплект не входит) с опциональным крупным шрифтом.

Планшет также, как и ноутбук, лишился коннектора Surface Connect, а вместо него получил разъем USB Type-C для зарядки. Также есть второй порт USB Type-C 3.2. Заявлено до 16 часов работы от батареи при воспроизведении видео. Зарядное устройство в комплект поставки не входит, его нужно приобретать отдельно, мощностью не менее 45 Вт (60 Вт для поддержки быстрой зарядки).

Габариты устройства составляют 274 × 190 × 7,8 мм, вес равен 686 гр. Surface Pro будет доступен в тех же цветах, что и ноутбук. Цены: 16/256 Gb — $799, 16/512 Gb — $899. Клавиатуру-чехол можно приобрести за $149, стилус Surface Slim – за $129.

В продажу оба устройства поступят 20 мая. Поставки бизнес-версий новинок начнутся с 22 июля.