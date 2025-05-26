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27 мая, 2025
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Вышел бюджетный игровой монитор Redmi G24 240Hz Edition за $79

Redmi G24 240Hz Edition

Компания Xiaomi выпустила в Китае бюджетный игровой монитор Redmi G24 240Hz Edition для «экономных геймеров». Устройство предлагает 23,8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления до 240 Hz и временем отклика 1 мс (MPRT). Используется матрица Fast IPS с углами обзора 178 градусов.

Redmi G24 240Hz Edition

Монитор получил сертификат HDR400 — пиковая яркость экрана составляет 400 нит, контрастность — 4000:1. Поддерживается отображение 8-битного цвета. Xiaomi отмечает заводскую калибровку дисплея с точностью цветопередачи Delta E < 2. Охват цветовых гамм sRGB и DCI-P3 составляет 100% и 94% соответственно. Поддерживается технология AdaptiveSync для синхронизации частоты кадров, имеется сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light и функция DC Dimming для уменьшения мерцания. Также есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

В набор внешних разъемов монитора входят DisplayPort 1.4, HDMI и 3,5-мм аудиовыход. Подставка позволяет регулировать наклон экрана в диапазоне от -5° до +15°. Поддерживается крепление VESA 75×75 мм.

Redmi G24 240Hz Edition уже поступил в продажу в Китае по цене $79, о доступности монитора в других странах информации пока нет.

Кроме того, Xiaomi выпустила еще один недорогой монитор — Redmi G27. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, а кадровая частота — 200 Hz. Все остальные характеристики, а также дизайн монитора, идентичны модели Redmi G24 240 Hz Edition. Цена составляет $97.

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