Игровые флагманы Red Magic 10S Pro и 10S Pro+ получили встроенный эмулятор ПК

В Китае состоялась премьера флагманских игровых смартфонов Red Magic 10S Pro и Red Magic 10S Pro+, которые отличаются между собой только объемом памяти, емкостью аккумуляторов и мощностью зарядки. Модели представляют собой обновление оригинальных Red Magic 10 Pro и 10 Pro+. Производитель утверждает, что это первые смартфоны со встроенным эмулятором ПК, который совместим с несколькими играми для ПК на платформе Steam.

В смартфонах установлен одинаковый дисплей без вырезов и с тонкими рамками. Относительно оригинальных моделей параметры дисплея не изменились. Это 10-битный 6,85-дюймовый OLED-экран BOE Q9+ с разрешением 2688х1216 пикселей, частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 960 Hz, максимальной яркостью до 2000 нит и частотой ШИМ в 2592 Hz. В смартфонах используется специальный игровой чип Red Core R3 Pro собственной разработки компании, который поддерживает разрешение 2K при 120 fps.

В основе аппаратов лежит топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Leading Version, это разогнанная версия Snapdragon 8 Elite, который работает на частоте до 4,47 GHz. За графику отвечает ускоритель Adreno 830. Устройства получили систему композитного охлаждения на основе жидкого металла с испарительной камерой площадью 12 000 мм² и центробежным вентилятором со скоростью вращения до 23 000 об/мин. Производитель утверждает, что она имеет на 250% улучшенную теплопроводность и на 30% большую площадь рассеивания тепла, что дополнительно снижает температуру процессора на 5°C. Предусмотрено до 24 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5T и накопители UFS 4.1 Pro емкостью до 1 Tb.

Набор камер обычный, но они не выпирают из корпуса, задняя панель смартфонов имеет плоскую поверхность. В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (OmniVision OV50E40, 1/1,5″, f/1.88, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50D, 1/2.88″, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и макрообъектив 2 Мп (OmniVision OV02F10). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16A1Q). Для обработки и систематизации фотографий используется встроенный ИИ. Аккумулятор Red Magic 10S Pro имеет емкость 7050 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Red Magic 10S Pro+ получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (полная зарядка устройства за 35 минут).

Также в оснащение смартфонов входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, стереодинамики размером 11 × 15 мм с поддержкой DTS:X Ultra 3D, 3 микрофона, сенсорные триггеры на боковых гранях с частотой отклика 520 Hz, линейный вибромотор, ИК-пульт, 3.5-мм разъем для наушников и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический, ультратонкий). Устройства располагают программируемой клавишей Magic Key. Задняя панель смартфонов оснащена RGB-подсветкой с 14 вариантами цветов. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой RedMagic OS 10.0. Габариты и вес: 163.42×76.14×8.9 мм, 229 гр.

Цены новинок остались без повышения. Red Magic 10S Pro: 12/256 Gb — $693, 12/512 Gb — $761. Такие же конфигурации памяти с прозрачной задней крышкой стоят $733 и $803 соответственно. Цены на Red Magic 10S Pro+:16/512 Gb — $830, 16/512 Gb — $872 (прозрачная задняя панель), 24 Gb/1 Tb – $1038. Смартфоны уже доступны для заказа в Китае, а в июне выйдет лимитированное издание Red Magic 10S Pro в красном цвете, посвященное персонажу Camellya из китайской игры Wuthering Waves. В набор входит смартфон с особой расцветкой крышки, стилизованные чехол и зарядное устройство, большой акриловый стенд, брелок, карточка и особая SIM-игла.