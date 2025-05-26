Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell станет партнёром самого престижного инновационного саммита региона INMerge. В рамках саммита при поддержке Bakcell состоится панельная дискуссия “Telco 2 Techco”, в которой выступит главный исполнительный директор компании — Клаус Мюллер. Ожидается участие представителей ведущих глобальных технологических и телекоммуникационных компаний. В ходе дискуссии будут обсуждены вызовы меняющегося мира, переход от традиционных телекоммуникационных компаний к технологически ориентированным моделям, а также продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте (ИИ).

Компания Bakcell активно участвует в цифровой трансформации Азербайджана и развитии технологической экосистемы страны, предлагая инновационные и основанные на ИИ решения. Эти решения находят применение как во внутренних операционных процессах компании, так и в повседневных продуктах и услугах, предоставляемых клиентам Bakcell. Одновременно в рамках стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности реализуется широкий и всесторонний план действий в области инноваций и ИИ.

Саммит INMerge, организованный компанией “Paşa Holding”, который пройдёт 29–30 сентября, является крупнейшим технологическим мероприятием в Южном Кавказе и Центральной Азии, которое объединяет лидеров в сфере инноваций, технологий и предпринимательства, стартапов, инвесторов и представителей государственных структур. В этом году ожидается участие более 5000 участников, свыше 150 спикеров и более 100 стартапов. В рамках саммита участники смогут обменяться мнениями по самым актуальным темам, таким как ИИ, анализ данных, кибербезопасность и другие современные тренды, а также обсудить возможности глобального сотрудничества.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.